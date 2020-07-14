ВОТ ЭТО ЖИЗНЬ ⟩ Басейн с гидромассажем и зона отдыха: Галкин показал домашний спа-центр в загородном замке

Звездное семейство поселилось в роскошном загородном доме девять лет тому назад. Изначально шоумен не хотел возводить дом для жены и детей по типовому проекту. В родовом гнезде, где растут Лиза и Гарри, немало антикварных вещей и предметов искусства. Чего стоит одна только входная дверь, которая представляет собой уменьшенную копию работы Лоренцо Гиберти. Созданный итальянским мастером шедевр ведет во флорентийский баптистерий и является великолепным памятником эпохи Возрождения, пишет obaldela.ru.

Максим Галкин и Алла Пугачева провели карантинное время в собственном фамильном замке, который юморист построил в подмосковной деревне Грязь. Надо сказать, что звезды предусмотрели все необходимое для комфортной жизни в уединении. На днях Галкин показал, как его дети азартно плещутся в большом домашнем бассейне. Причем счастливый отец с удовольствием составил компанию своим маленьким наследникам.

В загородном замке хватает гостиных, спален и комнат для гостей. Помимо прочего, Галкин предусмотрел наличие студии звукозаписи и концертного зала. И, как оказалось, на этом творческая мысль юмориста не остановилась. Для родных и близких он обустроил самый настоящий спа-центр, в котором так приятно предаваться расслабленному отдыху или принимать водные процедуры.

На личной странице в Instagram Максим опубликовал видео из домашнего архива, запечатлевшее обширный бассейн. На первом плане, конечно, резвящиеся дети, которые вовлекли в свои водные игры полного энтузиазма отца. Но любопытные пользователи сети разглядели, что бассейн оборудован гидромассажем, а рядом с ним расположены кресла для комфортного отдыха. Есть у знаменитостей и джакузи.