Гороскоп на 15 июля: финансовая ситуация у Тельцов нестабильна, а Львам следует быть осторожнее в общении

День связан со снижением деловой активности, поэтому он едва ли будет плодотворным и результативным. Профессиональные проблемы стоит решать без спешки, сохраняя спокойствие и хладнокровие; пытаясь немедленно добиться желаемого, вы рискуете наделать ошибок, исправить которые будет очень трудно. Восстанавливаются старые деловые и личные отношения, находят друг друга люди, которые некогда были связаны тесными узами, пишет Дворец.
Нежелательно посещение светских мероприятий, участие в общественных собраниях, митингах, политических дебатах. Звезды сегодня покровительствуют тем, кто способен взглянуть на жизнь философски и старается управлять своими эмоциями, чтобы уберечь себя и близких от неприятных переживаний.
Овен
Благоприятные тенденции весьма сильны, но Овны встречают этот день в мрачном настроении, и едва ли кто-то сможет их развеселить. Ваша задача – не искать виновника своих мнимых несчастий; сосредоточьтесь на том, чтобы не множить проблемы и не создавать своими ошибками плодородной почвы для новых трудностей.
Безусловным плюсом этого дня можно считать стабильность романтических и семейных отношений: понимание, с которым отнесутся к вам близкие люди, сегодня будет очень кстати. Постарайтесь не требовать невозможного ни от себя, ни от тех, кто рядом – пусть день будет не слишком интересным и увлекательным, но и действительно сложным его едва ли можно назвать.
Телец
Очень хороший день для тех, чьи основные интересы лежат в профессиональной сфере. Рабочие проблемы решаются легко, Тельцы демонстрируют свои лучшие качества, а их успехи не остаются незамеченными. Можно рассчитывать на повышение по службе или получения предложений, касающихся смены места работы. Помните, что сегодня нежелательно пробовать свои силы в новой сфере, лучше идти по проторенной тропе.
Финансовая ситуация нестабильна. Близкие едва ли разделят вашу точку зрения на планирование бюджета, что может стать причиной серьезных разногласий. У влюбленных, не ведущих совместного хозяйства, едва ли возникнут поводы для взаимного недовольства, но и они заметят тучки на небосклоне отношений.
Близнецы
День можно было бы назвать нейтральным, если бы не достаточно сильное влияние негативных тенденций в сфере романтических отношений. К сожалению, сегодня Близнецы склонны искать в любимом человеке причину всех своих бед, и такое отношение порой подталкивает их к совершенно необоснованным выводам. Постарайтесь успокоиться и не спешить с принятием решений. Чем более терпеливы вы сегодня будете с близкими, тем больше снисходительности они проявят к вашим слабостям.
В профессиональной сфере можно достичь больших успехов, если полагаться на проверенных союзников и давних единомышленников. Нежелательно экспериментировать, браться за сомнительные проекты.
Рак
Раков ожидает вполне благоприятный день, правда, несколько омраченный снижением жизненного тонуса. Важно избегать перегрузок, не предъявлять к себе слишком высоких требований – выбрав такую линию поведения, вы вскоре поймете, что преувеличили важность многих существующих проблем. Усердно работая, вы добьетесь больших успехов, сотрудничество с давними партнерами будет плодотворным, наладятся отношения с коллегами и руководством.
Очень удачным день будет для семейных Раков. Можно наладить отношения с родственниками, объединить усилия для преодоления общих трудностей. Любимый человек охотно окажет вам помощь, однако может позволить себе пару язвительных замечаний.
Лев
Львам следует быть осторожнее в общении – этот день потребует разборчивости в контактах, особенно если речь идет о долгосрочном профессиональном сотрудничестве. Избегайте конфликтов с руководством, на любых встречах старайтесь больше слушать, чем говорить. Нежелательно обсуждать свои планы и намерения, искать единомышленников; но совместная работа с теми, кто проявит инициативу и предложит вам свою поддержку, может быть вполне плодотворной.
В остальном день благоприятен, позитивные тенденции сильны. Перемены к лучшему вероятны в личной жизни, острая интуиция подскажет вам, как следует действовать, чтобы избежать разногласий и споров с близкими людьми.
Дева
Дев ожидает вполне удачный день. Единственная сфера, в которой ощущается влияние негативных тенденций – финансы. Вам следует быть осмотрительнее и воздерживаться от ненужных расходов, этого будет достаточно, чтобы избежать проблем. Очень удачный день с точки зрения профессионального сотрудничества, ваши успехи могут быть очень значительными и наверняка не останутся незамеченными.
Высок жизненный потенциал, вы полны сил и энергии, не можете пожаловаться на недостаток интересных идей. Родственники будут искренне рады общению с вами – будьте готовы поделиться положительными эмоциями. Многих представителей знака ожидают приятные романтические признания.
Весы
День принесет проблемы в личной жизни. Весы склонны к поспешным выводам и необдуманным поступкам, в результате чего могут возникнуть нешуточные проблемы. Особенно трудно придется тем, кто в силу обстоятельств разлучен с любимым человеком или собирается отправиться в далекую поездку без своей «половинки». Влюбленным нужно провести больше времени вместе, по возможности не скрывая друг от друга своих проблем и тревог.
Очень удачным будет день с точки зрения делового сотрудничества. Можно встречаться с представителями государственных органов, обсуждать с руководством вопросы, касающиеся вашего карьерного роста или увеличения заработной платы.
Скорпион
Несмотря на то, что Скорпионам придется заниматься решением проблем и преодолением трудностей, сегодня они будут чувствовать себя вполне комфортно – жизненный потенциал высок, и выпавшие на долю неприятности не кажутся огромными. Обратите особое внимание на состояние финансовых дел: ваша щедрость может иметь неприятные последствия.
Отношения в семье нестабильны, вы то преисполнены любви и уважения к родственникам, то сердитесь на них из-за сущих мелочей. Старайтесь, по крайней мере, не давать воли негативным эмоциям. Отличный способ отвлечься – долгая прогулка или занятия спортом на свежем воздухе.
Стрелец
Стрельцов ожидают серьезные профессиональные трудности. Информация о ваших промахах и ошибках распространяется стремительно, не лучшим образом отражаясь на отношениях с коллегами и руководством. Вам следует рассчитывать, в первую очередь, на себя – ожидая помощи со стороны, вы просто теряете время. Финансовая ситуация стабильна, возможны удачные сделки.
В личной сфере дела обстоят куда лучше, нет причин для беспокойства и волнений. Вы легко находите общий язык с близкими, а они готовы разделить ваши стремления и приоритеты. Отношения с представителями старшего поколения наладятся благодаря своевременным уступкам.
Козерог
Влияние позитивных тенденций будет весьма скромным. Наиболее значительно оно скажется на финансовой сфере – здесь возможно значительное улучшение ситуации: получение крупной суммы, заключение выгодной сделки. Интересные предложения о сотрудничестве получат Козероги, занятые в сфере страхования или торговли недвижимостью. У остальных же представителей знака в профессиональной сфере картина складывается маловыразительная.
В семье, увы, тоже не все гладко. Случайное слово, необдуманное замечание положит начало серьезной размолвке. Юные Козероги склонны вести себя безответственно, что неизбежно повлечет за собой проблемы.
Водолей
Водолеи проведут день без лишних хлопот и тревог, если настроятся на серьезный лад и не станут впадать в панику из-за мелочей. Да, сегодня добиться желаемого будет нелегко, но у вас есть все инструменты, необходимые для того, чтобы выковать собственное счастье, поэтому беритесь за дело, даже если порой будет досадно, что никто не торопиться вам помочь.
Чрезвычайно важна готовность принимать решения самостоятельно в личных отношениях. Вы сможете преодолеть любые преграды, если сохраните верность своим принципам и не поддадитесь на манипуляции. Жизненный потенциал высок, умеренные физические нагрузки пойдут на пользу.
Рыбы
Из-за снижения жизненного потенциала Рыбы становятся более обычного ленивыми и излишне чувствительными к негативному влиянию со стороны. Поберегите себя – отложите утомительную работу, откажитесь от общения с несимпатичными особами. Чрезвычайно высока чувствительность к критике, поэтому старайтесь не попадаться на глаза руководству, если в последнее время допускали какие-то промахи.
Проблемы возможны и в личной жизни – здесь они связаны, в основном, с недостатком доверия и уверенности в завтрашнем дне. Нежелательны поездки, в особенности – спонтанные, неподготовленные. При посещении многолюдных собраний возможны неприятные встречи.