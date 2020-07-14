УХ ТЫ КАКАЯ ⟩ Красотка Наоми Кэмпбелл разделась для рекламы косметики

Из одежды на Наоми Кэмпбелл в коротком видеоролике остались лишь шляпа и атласные перчатки. Обнаженными фотосессиями ее, конечно, не удивить: их в ее карьере было предостаточно. Кстати, месяц назад креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли поделился в инстаграме не вошедшими в рекламную съемку 2019 года кадрами, которые были сделаны в нью-йоркском метро. На них обнаженная Наоми демонстрировала аксессуары из коллекции итальянского модного дома.