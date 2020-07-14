ОСТОРОЖНО ⟩ Таллиннские автобусы заросли зелеными лесами!

В интерьере автобусных салонов использованы зеленые тона и изображения природы. В них даже можно почувствовать лесной запах, правда репортер передачи «Ringvaade» Лота Вийк сравнила аромат скорее с конфетным. Прежде всего, это эксперимент, и TLT ждет обратной связи от пассажиров.