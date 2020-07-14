РАЗБОГАТЕЛА ⟩ Старушка из Нидерландов продала старую вазу почти за восемь миллионов евро

Уникальность находки удалось оценить только после того, как пожилая жительница Нидерландов, которой более 80 лет, решила разобрать хлам в доме и пригласила оценить одну старую вазу специалиста по антиквариату, передает Лента.

Оказалось, ваза – уникальный артефакт китайской династии Цин, сделанный специально для императора Цяньлуна. В архивных записях сохранились свидетельства о том, как император похвалил создателей вазы за ее особый «грушевидный дизайн».

По словам консультанта аукционного дома Sotheby's, ваза находилась в помещении, полном китайских предметов искусства, которые достались собственнице по наследству. В доме было много животных, несколько кошек бродили вокруг.

«Это чудо, что эта необычайно хрупкая ваза пробыла полвека в доме с бесчисленными домашними животными», – приводит CNN слова председателя Sotheby's Asia Николаса Чоу.

Sotheby's приписывает находку амстердамскому консультанту по искусству Йохану Босху Ван Розенталю, который нашел вазу в загородном доме у пожилой женщины.

«Мы добрались до комнаты с китайскими произведениями искусства, доставшимися ей в наследство много лет назад. Ее четыре кошки свободно разгуливали среди них», –рассказал эксперт.

Записи Sotheby's также показали, что ваза прошла через Лондонский аукционный дом в 1954 году. Тогда ее продали за 44 фунта (56 долларов), что составляет около 1500 долларов в сегодняшних деньгах. В том же году вазу продали снова за 80 фунтов стерлингов (101 доллар). Этот предмет искусства известен среди ценителей как резная ваза Гарри Гарнера, названная в честь коллекционера, который владел ею до аукциона 1954 года.