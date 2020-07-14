Ведущий шоу «Разрушители легенд» Грант Имахара умер в 49 лет

«Я потерян. Слов нет. Я был частью двух семей вместе с Грантом на протяжении 22 лет. Грант был поистине блестящим инженером, творцом и ведущим, но самое главное, что он был щедрым, спокойным и учтивым человеком. Работать с Грантом было здорово. Я буду скучать по своему другу», - признался приятель погибшего в Twitter.