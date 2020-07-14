ФОТО ⟩ Первая трансгендерная модель на обложке известного спортивного журнала

Модель призналась, как тяжело быть трансгендером, в частности в Бразилии. "Я родилась в небольшой рыбацкой деревне на севере Бразилии. Это прекрасная страна, но в то же время там совершается самое большое число жестоких преступлений по отношению к транс-сообществу - это цифра в три раза выше, чем в США", - отметила Валентина.