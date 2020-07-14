Жаркое время ⟩ Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

Впереди разгар лета - самые жаркие дни, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Известный российский астролог Василиса Володина отмечает, что для кого-то это будет период отдыха, а представителям некоторых знаков Зодиака придется полностью погрузиться в работу.
С 13 по 19 июля звезды и планеты будут находиться далеко не в лучшем расположении духа. Это отразится на всех сферах жизни, но сказать точно, на какой больше - затруднительно. Очень важно стремиться к гармонии в доме с первых часов и даже минут утра понедельника. Можно переставить мебель, что позволит обновить энергетику родных стен - это крайне важно для хорошего настроения, делится портал Rus.tvnet.lv.
Овен
Для Овнов настало время обновить свое жилище. Можно начинать ремонт, осуществлять переезд, покупать новые растения или заводить питомца. Также полезно будет сделать уборку, навести порядок на рабочем месте.
В целом неделя обещает быть довольно спокойной, однако звезды пока не в самом лучшем состоянии как для интенсивной работы, так и для спонтанного ухода в отпуск.
Придется комбинировать или часто чередовать отдых и работу, любовь и уединение. Самые удачные дни недели - те, которые не отметятся никакими срывами планов.
Телец
На этой неделе у Тельцов ожидается очень много новых знакомств, появятся идеальные условия для инициативного общения с противоположным полом. К тому же у этих людей будет большое преимущество - их врожденная внутренняя сила, помноженная на увеличенную звездами харизму. Это благоприятное время для романтики, флирта, начала отношений.
Большая осторожность потребуется представителям данного знака в финансовой сфере - им следует с умом совершать покупки и тратить деньги.
На работе и в бизнесе лучше проявлять максимальную гибкость по отношению к начальству, коллегам, партнерам и клиентам.
Близнецы
С 13 по 14 июля возможно появление токсичных людей на горизонте. Близнецам понадобится немного самостоятельности и самодостаточности. Не стоит просить окружающих о помощи слишком часто - важно уметь разбираться в любой ситуации без посторонних советов и наставлений.
В любви тоже желательно верить лишь себе и своей мощной интуиции - благо, звезды на нее никак не повлияют.
Вплоть до 18 июля лучше не пребывать слишком долго в уединении, а вот 19 июля можно полностью посвятить себе. Также на этой неделе очень важно оставаться в тонусе, больше двигаться, но не переутомляться в спортзале и на работе.
Рак
Каждый день может с самого утра не задаваться - Раки могут встать не с той ноги, а из рук у них все будет валиться. По утрам на этой неделе этим людям полезно принимать душ, пить воду и выполнять простые упражнения. Очень важно чуть раньше вставать, чтобы все успевать.
Звезды и планеты могут сделать Раков чуть более ранимыми. С другой стороны - они помогут найти свою половинку тем, кто пока одинок.
Шансы на успех повысит искренность, открытость. Лучше быть немного мягкими, нежели спорить со всеми подряд. Особенно важно это будет в общении с чувствительными людьми.
Лев
Для Львов это очень благоприятная неделя, по крайней мере первая ее половина. С понедельника по четверг Львам нужно следить за знаками Вселенной. Полезно будет также прислушиваться к своему сердцу, но не стоит забывать и о наставлениях самых близких людей. Они могут подать неординарную идею о том, как преодолеть препятствия.
Львам не свойственна мощная эмпатия, но на этой неделе они смогут чувствовать окружающих гораздо лучше.
Это поможет им укрепить любовь и дружбу. В работе и финансовых делах очень повезет тем, кто имеет дело с большим числом клиентов. Общение лучше строить на взаимной выгоде и разумном эгоизме.
Дева
У Дев начинается период, когда финансовая сфера и работа становятся самыми важными. Конечно, счастье - это не только деньги, поэтому важно следить за собственным здоровьем, правильно питаться и больше двигаться.
Также важно помнить и о близких людях, развлечениях, общении.
Можно работать даже по выходным, но не забывать при этом проявлять знаки внимания к своей половинке, детям, родителям, друзьям.
Если нет возможности увидеться, нужно позвонить или написать. Это лучше, чем вовсе бездействовать.
Весы
У Весов начинается период воодушевления, творческого подъема, большой удачи в любви. Середина июля - идеальное время для свиданий, знакомств и начала новых отношений.
Единственный день, когда звезды станут неуравновешенными и непредсказуемыми - среда, 15 июля. В этот день необходимо смотреть в оба, не бросаться громкими словами, не совершать дорогостоящих приобретений и не сыпать угрозами.
В середине недели могут вернуться некоторые комплексы и фобии, но справиться с ними не составит особого труда.
Скорпион
Для Скорпионов наступает время, когда можно без особых проблем преуспеть в любом виде бизнеса, в любой работе. Первая половина недели прекрасно подойдет для новых знакомств и связей.
Вторая же половина недели будет идеальным временем для любви и создания домашнего уюта. Важно помнить, что уют - это не только мебель и окружение, но и наше настроение. Стоит быть внимательными к просьбам близких людей, вовремя делать уборку и не допускать захламления квартиры или дома.
Стрелец
Понедельник и воскресенье - два самых опасных дня недели. В эти дни звезды и планеты окажутся в диссонансе, поэтому у Стрельцов могут возникнуть проблемы. Справиться с ними и повысить шансы на успех во всех сферах они смогут, подключив свою интуицию.
В будние дни серьезно повысится потребность в общении. В целом неделя прекрасно подойдет для обмена опытом и обучения.
Любознательность и память Стрельцов возрастут, поэтому им нужно постараться как-то удовлетворить свой интерес ко всему новому.
Очень удачными будут дальние поездки, командировки.
Козерог
События на этой неделе могут развиваться крайне стремительно. Самое главное - окружать себя правильными людьми. Распознав заранее человека с плохой энергетикой, можно обеспечить себя надежной защитой и не попасться на удочку манипулятора, энергетического вампира и так далее. Стоит опасаться сплетней и слухов.
Не нужно переживать за свою репутацию, потому что в итоге люди будут смотреть на поступки друг друга, а не на чужое субъективное мнение.
Любые словесные перепалки сейчас лучше пресекать на корню. В противном случае можно нажить себе кучу проблем и недоброжелателей.
Звезды хотят, чтобы Козероги были честны по отношению к себе и окружающим.
Водолей
Эти семь дней для Водолеев станут идеальными в плане заработка, продвижения и формирования новых идей в работе и бизнесе. Пришло время прислушаться к своей интуиции. Также нужно больше мечтать и думать о чем-то позитивном.
Звезды и планеты хотят, чтобы Водолеи избегали скандалов на работе и дома, были предельно чуткими и добрыми.
В противном случае полезные связи будут разрушаться, а новые - блокироваться. Неблагоприятны дальние поездки и путешествия. Лучше работать в офисе или дома. Энергетических запасов будет не так много, поэтому лучше планировать каждый день заранее.
Рыбы
С 15 по 19 июля Рыбам с большой вероятностью удастся изменить свою жизнь к лучшему. В этом им поможет уверенность в себе. Мир готов дать Рыбам то, чего они хотят, и то, чего заслуживают. Важно показать звездам свою работоспособность, трудолюбие, выдержку, любовь и чуткость.
Очень пригодится представителям данного знака на этой неделе мудрое отношение к деньгам: не нужно копить или бездумно их тратить.
Разве что на образование или новые ощущения.
В работе и бизнесе важно вести себя дипломатично, не боясь идти на компромиссы. В любви и семейных делах такой подход тоже будет весьма полезен.