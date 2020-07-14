Жаркое время ⟩ Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

С 13 по 19 июля звезды и планеты будут находиться далеко не в лучшем расположении духа. Это отразится на всех сферах жизни, но сказать точно, на какой больше - затруднительно. Очень важно стремиться к гармонии в доме с первых часов и даже минут утра понедельника. Можно переставить мебель, что позволит обновить энергетику родных стен - это крайне важно для хорошего настроения, делится портал Rus.tvnet.lv.

Овен

Для Овнов настало время обновить свое жилище. Можно начинать ремонт, осуществлять переезд, покупать новые растения или заводить питомца. Также полезно будет сделать уборку, навести порядок на рабочем месте.

В целом неделя обещает быть довольно спокойной, однако звезды пока не в самом лучшем состоянии как для интенсивной работы, так и для спонтанного ухода в отпуск.

Придется комбинировать или часто чередовать отдых и работу, любовь и уединение. Самые удачные дни недели - те, которые не отметятся никакими срывами планов.

Телец

На этой неделе у Тельцов ожидается очень много новых знакомств, появятся идеальные условия для инициативного общения с противоположным полом. К тому же у этих людей будет большое преимущество - их врожденная внутренняя сила, помноженная на увеличенную звездами харизму. Это благоприятное время для романтики, флирта, начала отношений.

Большая осторожность потребуется представителям данного знака в финансовой сфере - им следует с умом совершать покупки и тратить деньги.

На работе и в бизнесе лучше проявлять максимальную гибкость по отношению к начальству, коллегам, партнерам и клиентам.

Близнецы

С 13 по 14 июля возможно появление токсичных людей на горизонте. Близнецам понадобится немного самостоятельности и самодостаточности. Не стоит просить окружающих о помощи слишком часто - важно уметь разбираться в любой ситуации без посторонних советов и наставлений.

В любви тоже желательно верить лишь себе и своей мощной интуиции - благо, звезды на нее никак не повлияют.

Вплоть до 18 июля лучше не пребывать слишком долго в уединении, а вот 19 июля можно полностью посвятить себе. Также на этой неделе очень важно оставаться в тонусе, больше двигаться, но не переутомляться в спортзале и на работе.

Рак

Каждый день может с самого утра не задаваться - Раки могут встать не с той ноги, а из рук у них все будет валиться. По утрам на этой неделе этим людям полезно принимать душ, пить воду и выполнять простые упражнения. Очень важно чуть раньше вставать, чтобы все успевать.

Звезды и планеты могут сделать Раков чуть более ранимыми. С другой стороны - они помогут найти свою половинку тем, кто пока одинок.