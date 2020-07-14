ВИДЕО ⟩ Виновник найден! На концерте неизвестный кинул банку пива в солиста группы

«Известно, что на концерте двора в Курессаареском замке на выходных была брошена банка полного и открытого пива. К счастью, никто не поранился, но подобные выходки чрезвычайны опасны для жизни. Только представьте, что могло произойти, если бы банка попала кому-то в голову, лицо или глаза. Перед сценой также стояло несколько маленьких детей, и, слава Богу, никто не пострадал, — говорится в публичном обращении группы.

«К счастью, мы также записываем все концерты на видео, так что виновники могут обязательно обнаружатся. Мы узнаем, кто это сделал», — говорят музыканты. «Поздравляю, вы получили то внимание, которое хотели. Мы благодарим всех поклонников, которые слушали и смотрели нас и будут продолжать посещать концерты — хорошего лета и следующих встреч!» Чуть позже Shanon также опубликовали фотографию преступника.