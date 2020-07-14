ВИДЕО ⟩ Рома «Зверь» удивил фанатов, внезапно выступив в центре Петербурга

Грандиозное шоу состоялось вчера поздним вечером на Невском проспекте. Несмотря на то, что Рома «Зверь» исполнил всего пару композиций вместе с музыкантами, регулярно развлекающими публику на этом месте, его поклонники были в восторге. Комментируя происходящее, многие отмечали, что такая удача улыбается немногим.

Прямо сейчас в центре Питера!

А вы говорите, чудес не бывает!

— хвалились кадрами выступления фолловеры «Зверя».

Сам музыкант в беседе с 5-tv.ru отметил, что не планировал выступление заранее. По его словам, идея развлечь петербуржцев пришла ему в голову совершенно случайно.

Ой, это все спонтанно было. Мы гуляли с друзьями. Я знаю это место, там всегда поют песни „Зверей“. Решил просто спеть,

— признался музыкант.