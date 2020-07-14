ВИДЕО ⟩ Рома «Зверь» удивил фанатов, внезапно выступив в центре Петербурга

Основатель и фронтмен группы «Звери» Роман Билык удивил поклонников спонтанным концертом прямо в центре Петербурга. Жители и гости Северной столицы делятся кадрами в аккаунтах Instagram, пишет Пятый канал.
Грандиозное шоу состоялось вчера поздним вечером на Невском проспекте. Несмотря на то, что Рома «Зверь» исполнил всего пару композиций вместе с музыкантами, регулярно развлекающими публику на этом месте, его поклонники были в восторге. Комментируя происходящее, многие отмечали, что такая удача улыбается немногим.
Прямо сейчас в центре Питера!
А вы говорите, чудес не бывает!
— хвалились кадрами выступления фолловеры «Зверя».
Сам музыкант в беседе с 5-tv.ru отметил, что не планировал выступление заранее. По его словам, идея развлечь петербуржцев пришла ему в голову совершенно случайно.
Ой, это все спонтанно было. Мы гуляли с друзьями. Я знаю это место, там всегда поют песни „Зверей“. Решил просто спеть,
— признался музыкант.
В свою очередь преданные фанаты Ромы «Зверя» слезно просили повторять такие «спонтанные» концерты почаще. Особенно, пока в условиях сложной эпидемиологической ситуации большие массовые мероприятия остаются под запретом.