Вт, 14.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Рома «Зверь» удивил фанатов, внезапно выступив в центре Петербурга

Рома «Зверь»

ФОТО: Скриншот с Instagram

Основатель и фронтмен группы «Звери» Роман Билык удивил поклонников спонтанным концертом прямо в центре Петербурга. Жители и гости Северной столицы делятся кадрами в аккаунтах Instagram, пишет Пятый канал.

Грандиозное шоу состоялось вчера поздним вечером на Невском проспекте. Несмотря на то, что Рома «Зверь» исполнил всего пару композиций вместе с музыкантами, регулярно развлекающими публику на этом месте, его поклонники были в восторге. Комментируя происходящее, многие отмечали, что такая удача улыбается немногим.

Прямо сейчас в центре Питера!

А вы говорите, чудес не бывает!

— хвалились кадрами выступления фолловеры «Зверя».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сам музыкант в беседе с 5-tv.ru отметил, что не планировал выступление заранее. По его словам, идея развлечь петербуржцев пришла ему в голову совершенно случайно.

Ой, это все спонтанно было. Мы гуляли с друзьями. Я знаю это место, там всегда поют песни „Зверей“. Решил просто спеть,

— признался музыкант.

В свою очередь преданные фанаты Ромы «Зверя» слезно просили повторять такие «спонтанные» концерты почаще. Особенно, пока в условиях сложной эпидемиологической ситуации большие массовые мероприятия остаются под запретом.

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