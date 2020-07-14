Знаки Зодиака с очень сложным характером

Овен

Люди этого знака зодиака не всегда могут совладать со своим характером и управлять эмоциями. Все из-за того, что они люди действия: если что-то себе запланировали, то не хотят ждать ни минуты. Когда Овны в хорошем настроении – все отлично, а если в плохом – тогда плохо всем окружающим. Их гнев обычно длится недолго, но и за короткое время достанется всем, кто рядом.

Телец

Ваш характер далеко не идеальный, а порой даже очень сложный и тяжелый. Все потому, что вы не выдерживаете критику и не любите, когда испытывают ваше терпение. Если с вами все же это происходит, то вы полностью отпускаете тормоза и позволяете себе говорить все, что хотите. Причем человек, которому вы все это высказываете не ждет от вас такой реакции, поэтому эта атака застает его врасплох.

Рак

Немного странно видеть Рака среди людей со сложным характером, но это не просто так. Несмотря на свою мягкосердечность, чувственность и эмоциональность, гнев не является исключением из списка ваших особенностей. Если кто-то обижает ваших родных и близких людей вы становитесь неуправляемыми. Вы знаете, как манипулировать человеческими эмоциями, особенно в ситуациях, когда чувствуете себя жертвой.

Лев

Вы любите устраивать сцены с выяснениями и доказательствами своей правды. И когда вы выходите из себя, то эти качества совсем не играют вам на руку. Ваша уверенность добавляет вам силы, но самоуверенность – разрушает. Вы довольно жестоки в отношении людей, которые пытаются вас обмануть или испортить репутацию. Тогда вы точно не держите себя в руках, не контролируете эмоции, а просто высказываете все, как есть.

Дева

Вы можете быть достаточно сдержанным человеком, но не стоит недооценивать свой характер и его возможности. Вы ставите перед собой серьезные задачи, которые постепенно и удачно реализовываете. Вы требовательны к другим людям, и именно это становится камнем преткновения и причиной для выяснения отношений. Дев смело можно назвать проницательным человеком, который замечает сильные и слабые стороны в окружающих. Поэтому вы точно знаете, где искать рычаги давления на своего обидчика.

Скорпион