Чего нам стоят попытки остаться в отношениях, когда на самом деле нужно уйти

Такие отношения крайне негативно сказываются не только на нашем психологическом благополучии, но и на физическом здоровье. Конечно, то, что вы прочтете в этой статье — это, прежде всего, мой личный опыт, и я не претендую на истину в последней инстанции…

Итак… В глубине души мы практически сразу понимаем, что у некоторых отношений попросту нет будущего, особенно если завязываем их, как это часто бывает, из-за сексуальной близости, ради удобства, поскольку «так делают все» или, скажем, чтобы не быть одинокими. Мы понимаем, что у них нет будущего, но почти всегда страх, печаль, гнев и другие сложные эмоции не дают нам оставить эти отношения за спиной, приковывая к ним, словно цепью.

Что интересно, зачастую эти эмоции появляются у нас не в отношениях, а еще до них. И если бы мы вовремя проработали эти эмоции и устранили их причины, то, скорее всего, не были бы столь беспечными и неосмотрительными в нашем выборе парнера.

Неизбежным результатом испытываемой нами эмоциональной боли является то, что мы начинаем лгать сами себе — в начале отношений, на их протяжении и даже в их конце, когда уже все должно было бы быть ясно. Мы лжем себе прямо в лицо, нагло и открыто.

Мы намеренно игнорируем собственные инстинкты, противимся житейской логике, игнорируем свой опыт. Мы наглухо заколачиваем ту часть собственной души, которая кричит об опасности. Мы жертвуем целостностью собственной личности, чтобы остаться с человеком, от которого стоило бы бежать как можно дальше.

Иногда мы даже превращаемся из человека, способного отдавать, в человека, способного лишь брать. Это происходит именно потому, что мы вступаем в отношения, не дающие возможности хоть как-то проявить свою креативность… Не дающие потому, что мы сами блокируем эту возможность, постоянно отвлекаясь на неконтролируемую эмоциональную созависимость. Постоянно действуем по старым шаблонам поведения вместо того, чтобы изменить их ради чего-то нового.

Одиночество. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В результате наши жизни становятся фальшивыми, поверхностными и полными тревожности. Мы сами, своими руками ставим себе преграды на пути к тому, чего хотим на самом деле, лишаем себя мечты, не даем почувствовать себя в безопасности… И все это время лжем, убеждая себя в том, что сложившаяся ситуация — именно то, в чем нуждаемся, ведь не достойны ничего лучшего.

Когда мы врем сами себе, то становимся более холодными к окружающим, перестаем о них заботиться и переживать по настоящему. И вызвано это тем, что мы перестаем делать все это в отношении самих себя. Становимся раздражительными, и злыми, и мелочными… Потому что в глубине души знаем, что продолжаем цеплять за мертвые отношения.