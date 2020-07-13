Чего нам стоят попытки остаться в отношениях, когда на самом деле нужно уйти

Когда мы пытаемся остаться в обреченных отношениях, с человеком, который явно не заботится о наших чувствах и интересах так, как мы заботимся о его, нас затягивает в водоворот, ведущий в одном направлении — вниз, на самое дно, рассказывает развлекательный портал «Клубер».
Такие отношения крайне негативно сказываются не только на нашем психологическом благополучии, но и на физическом здоровье. Конечно, то, что вы прочтете в этой статье — это, прежде всего, мой личный опыт, и я не претендую на истину в последней инстанции…
Итак… В глубине души мы практически сразу понимаем, что у некоторых отношений попросту нет будущего, особенно если завязываем их, как это часто бывает, из-за сексуальной близости, ради удобства, поскольку «так делают все» или, скажем, чтобы не быть одинокими. Мы понимаем, что у них нет будущего, но почти всегда страх, печаль, гнев и другие сложные эмоции не дают нам оставить эти отношения за спиной, приковывая к ним, словно цепью.
Что интересно, зачастую эти эмоции появляются у нас не в отношениях, а еще до них. И если бы мы вовремя проработали эти эмоции и устранили их причины, то, скорее всего, не были бы столь беспечными и неосмотрительными в нашем выборе парнера.
Неизбежным результатом испытываемой нами эмоциональной боли является то, что мы начинаем лгать сами себе — в начале отношений, на их протяжении и даже в их конце, когда уже все должно было бы быть ясно. Мы лжем себе прямо в лицо, нагло и открыто.
Мы намеренно игнорируем собственные инстинкты, противимся житейской логике, игнорируем свой опыт. Мы наглухо заколачиваем ту часть собственной души, которая кричит об опасности. Мы жертвуем целостностью собственной личности, чтобы остаться с человеком, от которого стоило бы бежать как можно дальше.
Иногда мы даже превращаемся из человека, способного отдавать, в человека, способного лишь брать. Это происходит именно потому, что мы вступаем в отношения, не дающие возможности хоть как-то проявить свою креативность… Не дающие потому, что мы сами блокируем эту возможность, постоянно отвлекаясь на неконтролируемую эмоциональную созависимость. Постоянно действуем по старым шаблонам поведения вместо того, чтобы изменить их ради чего-то нового.
В результате наши жизни становятся фальшивыми, поверхностными и полными тревожности. Мы сами, своими руками ставим себе преграды на пути к тому, чего хотим на самом деле, лишаем себя мечты, не даем почувствовать себя в безопасности… И все это время лжем, убеждая себя в том, что сложившаяся ситуация — именно то, в чем нуждаемся, ведь не достойны ничего лучшего.
Когда мы врем сами себе, то становимся более холодными к окружающим, перестаем о них заботиться и переживать по настоящему. И вызвано это тем, что мы перестаем делать все это в отношении самих себя. Становимся раздражительными, и злыми, и мелочными… Потому что в глубине души знаем, что продолжаем цеплять за мертвые отношения.
Мы отрезаем себя от истинного смысла жизни, заключающегося в стремлении к честности, ясности и счастью — смысла, по самой своей природе не позволившего бы остаться там, где мы сейчас, трясясь от страха и ненавидя самих себя. Когда мы упускаем из виду то, ради чего действительно стоит жить и к чему стремиться, это неизбежно ведет к страданиям. Даже если наша жизнь пока что не соответствует этому идеалу, уже одно то, что мы помним о нем, и знаем, что мы не обязаны жить так, как живем сейчас, успокаивает и придает решимости.
Для того, чтобы добиться честности в отношениях с самими собой, нужно немало потрудиться… И именно поэтому мы редко это делаем. Но, поверьте, радостное чувство истинной свободы, возможность примириться с собой и знать, что вы ни за что не будете мириться с тем, что несет разрушение, все это стоит каждой крупицы приложенных усилий.
Когда мы начинаем закрывать глаза на правду, то ведем себя подобно наркоманам, неспособным спасти себя от того, что не только не несет удовольствия, но и причиняет явный вред. А утратив моральный стержень, мы начинаем превращать свою жизнь в ад — везде, где только можно. Недаром же говорят, что в чистом озере нет мусора на берегах.
Когда мы игнорируем тьму в нашей жизни, делая вид, будто ее не существует, она начинает отравлять каждую секунду нашего бытия. Наш свет окрашивается в цвет страха, становясь слабым и хрупким, а наша любовь превращается в сплошную фальшь.
И если хотим отыскать выход из этой чернейшей и непроглядной тьмы, стоит следовать своим инстинктам, тому, что, как мы чувствуем, действительно правильно, и разобраться со всеми сложными эмоциями и преградами, которые не дают поступать правильно, не дают жить честно и мудро. Мы далеко не сразу оказываемся готовы к этому — иногда путь к жизни без лжи и обмана занимает долгие годы, полные отрицания и страданий.
Но если вы считаете, что уже слишком поздно, и вам не вырваться из этой трясины, это не так… На самом деле для того, чтобы докопаться до истинной причины страданий, никогда не бывает «слишком поздно». Однако чем больше фальшивых жизней и пагубных привычек мы навалим сверху, тем труднее нам будет это сделать.
Поверьте, нет большего удовольствия, чем жить истинной жизнью и стремиться к своему предназначению. Вот оно, истинное богатство. Оно стоит куда больше, чем все те блага, которых мы добились ложью и фальшью, потому что мы попросту не можем наслаждаться ими в полной мере, когда наши сердца закрыты от внешнего мира и полны стыда.
И если то, что вы только что прочли, затронуло какие-то струны вашей души, возможно, именно сегодняшний день станет для вас началом новой жизни. Начните с себя, откройте шлюзы свободы на реке вашей жизни и выстойте в потоках мутной воды, которые из них вырвутся, пока эта река вновь не станет кристально чистой. Это непременно случится, потому что под всеми слоями наносной грязи ваше сердце остается истинным и искренним.
Как только воды реки нашей жизни очищаются, мы становимся куда более внимательны к самим себе, и больше ни при каких обстоятельствах не загрязняем их вновь, оставаясь в ситуациях, явно несущих негатив. Лучше уж мы потратим эту энергию на то, чтобы стать счастливее, мудрее или эффективнее.
Чем честнее мы становимся, тем более четким и последовательным становится наш жизненный путь, и тем лучше мы оказываемся способны позаботиться о самих себе. Поступая подобным образом, мы превращаем нисходящий водоворот в восходящую спираль, основание которой прочно и незыблемо, так как оно лежит в целостности нашей личности.