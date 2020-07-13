ТЫ ТОЧНО ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕШЬ ⟩ Какие продукты всегда нужно мыть перед едой

Иногда мы недооцениваем вред некоторых продуктов, вернее, возможности скопления на них бактерий. И если одни мы готовы мыть постоянно, даже если в этом нет необходимости, то другие незаслуженно забываем, либо моем их неправильно. Рассказываем, что и как точно нужно мыть перед едой, а что — совершенно не обязательно.

Морепродукты

Моллюски, устрицы, мидии, морские гребешки, которые ты покупаешь свежими, лучше помыть, чтобы точно избавиться от грязи и бактерий. А вот саму рыбу промывать не нужно — микробов эффективнее убьет термическая обработка, то есть непосредственно приготовление.

Бананы

Держать бананы мытыми в холодильнике нельзя — это сократит срок их хранения. Но мыть перед едой обязательно. Даже если ты сразу снимешь всю кожуру. Бактерии с них очень быстро попадут к тебе на руки, а потом обратно на банан.

Сухофрукты

Они считаются одними из самых загрязненных. Обязательно промой их перед едой, а еще лучше — замочи на несколько часов.

Орехи

Даже очищенные. Никто не знает, как они хранились. К тому же, оболочка орехов содержит фитиновую кислоту, которая защищает их от вредителей. Она вредна тем, что не дает важным веществам и минералам (а ведь в орехах их много) всасываться в кровь — в итоге ты не получишь от продукта никакой пользы.

Авокадо

Этот очень полезный (особенно для тех, кто на диете) экзотический фрукт обязательно нужно мыть перед едой. Казалось бы, зачем, ведь авокадо не едят с кожурой. Но грязь очень легко можно перенести с кожуры на мякоть в процессе нарезания или чистки.

Напитки в банках и бутылках

Иногда стоит лишний раз перестраховаться — особенно сейчас, пока еще бушует коронавирус. Неизвестно, кто и что касалось емкостей с напитками в магазине и в процессе доставки в него. Поэтому, прежде чем касаться банки или бутылки губами, как следует ее помой, можно даже с мылом.

Грибы