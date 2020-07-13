ВИДЕО ⟩ Правила изменились: как проводить путешествия во время пандемии

Время заточения на карантине закончилось, а границы потихоньку начинают открываться. Корреспонденты Kanal 3 изучили тему и выяснили, как это отразится на авиаперевозках, как вести себя в аеропортах и какие правила вступят в силу на борту самолетов.
«Утром стоит посмотреть на себя в зеркало и убедиться, а стоит ли вообще путешествовать. В том смысле, позволяет ли здоровье отправляться в путь»,
— комментирует Маргот Холтс – управляющая по маркетингу и коммуникациям Таллинского аэропорта.
По словам Холтс, больших изменений в распорядке аэропорта не предвидится. Путешествующим советуется проходить чек-ин в интернете. Использование маски также рекомендуется, впрочем, как и очищение рук средствами дезинфекции.
«Будут ли предоставлены для путешествующих средства для дезинфекции и маски, или их нужно брать с собой из дома?», - интересуется корреспондент.
«Их можно будет приобрести в аэропорту (набор стоит 3.99 евро – прим. редактора), однако мне кажется, что сейчас уже многие располагают этими средствами и будет достаточно просто взять из дома», - отвечает Маргот Холтс.
«Полет на самолете на данный момент является безопасным. Системы вентилирования на борту достаточно эффективны, чтобы останавливать распространения бацилл»,
- говорит Тоомас Уйбо – управляющий по коммуникациям авиакомпаний Nordica/Xfly.
По словам Уйбо – правила, связанные с полетами, резко изменятся. Так по крайней мере по началу, можно будет увидеть путешествующих масках.
«Мы должны учитывать, что пока медицина только изучает распространения вируса Covid-19 и учит его распознавать. Те правила, которые распространяются на авиаперевозки – это рекомендации ученых, которые занимаются изучением вопроса»,
- добавляет Тоомас.
Разумеется, эти правила не будут обязательными, но следует обратить на них внимание, а также посмотреть как стоит себя вести в аэропорту для своей же безопасности.
На данный момент свод новых правил еще не составлен, однако, вероятней всего, ручная кладь теперь будет отправляться в общий отсек багажа.
Помимо этого, ожидается что нельзя будет активно перемещаться по салону.
Также, некоторые шутят, что и туалетом нельзя будет воспользоваться во время полета.
Но этого, естественно, не произойдёт. В туалет, разумеется, можно будет пойти, но не вдвоем.
В это странное время - процесс перелетов стал чуть более замысловатым, поэтому будьте осторожны и хорошенько подумайте перед тем, как куда-то лететь.