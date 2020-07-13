ВИДЕО ⟩ Правила изменились: как проводить путешествия во время пандемии

«Утром стоит посмотреть на себя в зеркало и убедиться, а стоит ли вообще путешествовать. В том смысле, позволяет ли здоровье отправляться в путь»,

— комментирует Маргот Холтс – управляющая по маркетингу и коммуникациям Таллинского аэропорта.

По словам Холтс, больших изменений в распорядке аэропорта не предвидится. Путешествующим советуется проходить чек-ин в интернете. Использование маски также рекомендуется, впрочем, как и очищение рук средствами дезинфекции.

«Будут ли предоставлены для путешествующих средства для дезинфекции и маски, или их нужно брать с собой из дома?», - интересуется корреспондент.

«Их можно будет приобрести в аэропорту (набор стоит 3.99 евро – прим. редактора), однако мне кажется, что сейчас уже многие располагают этими средствами и будет достаточно просто взять из дома», - отвечает Маргот Холтс.

«Полет на самолете на данный момент является безопасным. Системы вентилирования на борту достаточно эффективны, чтобы останавливать распространения бацилл»,

- говорит Тоомас Уйбо – управляющий по коммуникациям авиакомпаний Nordica/Xfly.

По словам Уйбо – правила, связанные с полетами, резко изменятся. Так по крайней мере по началу, можно будет увидеть путешествующих масках.

«Мы должны учитывать, что пока медицина только изучает распространения вируса Covid-19 и учит его распознавать. Те правила, которые распространяются на авиаперевозки – это рекомендации ученых, которые занимаются изучением вопроса»,

- добавляет Тоомас.

Разумеется, эти правила не будут обязательными, но следует обратить на них внимание, а также посмотреть как стоит себя вести в аэропорту для своей же безопасности.

На данный момент свод новых правил еще не составлен, однако, вероятней всего, ручная кладь теперь будет отправляться в общий отсек багажа.

Помимо этого, ожидается что нельзя будет активно перемещаться по салону.

Также, некоторые шутят, что и туалетом нельзя будет воспользоваться во время полета.

Но этого, естественно, не произойдёт. В туалет, разумеется, можно будет пойти, но не вдвоем.