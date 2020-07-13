Пять чудесных вещей, которые произойдут с вашим организмом, если будете каждый день есть яйца

Яйца можно есть каждый день! Ведь белок, содержащийся в яйце, легче всего усваивается организмом человека, и поэтому неудивительно, почему его так любят, например, в мире фитнеса.

1. Вам легче будет избавиться от лишних килограммов

Яйцо хорошо заполняет желудок благодаря высокому содержанию белка, кроме того, яичный желток также богат полезными жирами.

2. Ваша иммунная система становится сильнее

Яйца содержат значительное количество различных витаминов группы В, витамины групп А и D и, в меньшей степени, витамин Е. Кроме того, яйцо богато белками, липидами и минералами, которые укрепляют организм. Употребление яиц сделает вас сильнее, и вы будете реже болеть.

3. Ваш процент жира в организме снизится

Несколько исследований подтверждают, что люди, которые едят два яйца каждый день в течение, по крайней мере, двух месяцев подряд, меньше едят в течение дня, что приводит к снижению процента жира в организме. Яйцо очень питательно и идеально подходит при похудении.

4. Ваш метаболизм улучшается

Яичный желток богат человеческим лецитином – важным питательным веществом для нервных клеток. Лецитин регулирует обмен веществ, поставляет кислород мышцам и нервным тканям, а также помогает поддерживать здоровье печени.

5. Ваши волосы и ногти становятся сильнее