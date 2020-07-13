ВИДЕО ⟩ Тюремные камеры и капсулы: пятерка самых интересных отелей Балтии

Видео: Оригинальные отели Балтии

Hektor Container Hotel

Выбор отелей сейчас, конечно, просто огромный. Планируя путешествие, можно взять что-то стандартное и понятное - Radisson, Hilton или любой другой сетевой отель. Можно выбрать что-то уютное в тихом центре или в Старом городе. А можно рискнуть и выбрать для ночлега совсем необычный вариант.

А как насчет ночевки в контейнере? На первый взгляд, звучит не очень. Но опыт этот может быть очень захватывающим и на самом деле комфортным. Недавно контейнерный отель открылся в самом интересном районе Таллинна — Теллискиви.

Теллискиви, что в переводе обозначает «кирпичный». Здесь и правда когда-то был кирпичный завод, потом - железнодорожный, а в советские времена - электротехнический. Но сегодня здесь один из самых ярких и необычных кварталов эстонской столицы, его не зря называют «хипстерсикм». В бывших заводских цехах разместились арт-галереи, клубы, дизайнерские компании. Тут проводят фестивали, ярмарки, концерты. В общем, стильно-модно-молодежно.

В самом центре Теллискиви - старинное здание еще времен царской России - это бывшее железнодорожное депо. Вот здесь и находится теперь контейнерный отель.

«Вот вы заходите и оказываетесь в нашем доме. Вас встречают как гостя. Я заварю вам кофе, если вы устали, мы выпьем в гостиной хорошего вина. А зарегистрироваться вы можете самостоятельно. Если хотите, я провожу вас, составлю вам компанию. Ведь вы мой гость, и я буду о вас заботиться», - говорит управляющая отелем Hektor Container Hotel Киллу Маидла.

ФОТО: Кадр из видео

Киллу Маидла в гостиничном бизнесе больше 20 лет. Каждый уголок этого отеля продуман до последней мелочи. Ей было очень важно создать здесь уютную атмосферу. Но как человеку может быть уютно в заводском цеху, набитом грузовыми контейнерами? В этом и весь секрет - совместить несовместимое.

«Это не бутафория, а настоящие контейнеры. Мы собирали их по всей Европе. Они реально использовались для грузовых перевозок», - признается Киллу Маидла.

Каждый контейнер - это гостиничный номер. Внутри, к слову, он выглядит намного больше, чем снаружи. Здесь свободно размещаются и большая кровать, и ванная комната. Киллу поясняет, что на разработку дизайна комнат ушел не один месяц.

Вокруг отеля, особенно по выходным, активная ночная жизнь: кругом ведь бары и рестораны. Постояльцы могут влиться в тусовку или наблюдать со стороны, через огромные окна. Зато внутри гостиницы - тишина. И легкий шум леса - это фирменный звук отеля. Да и в целом здесь как в лесу - все просто, никакого формализма. Зато необычно. Ночевка здесь явно запомнится.

Capsule Hostels Tallinn