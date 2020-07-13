БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошел восхитительный авторский ужин гастроэнтузиаста Александра Гнутова

Лейтмотивом ужина стали морепродукты, без которых немыслима кухня стран Южной Европы и которую мы ценим за сложные рецепты и насыщенность вкуса.

Открывали меню из четырех позиций устрицы. Ранее считалось, что устрицы можно есть лишь в те месяцы, в которых есть буква Р. «Забудьте, - говорит Александр Гнутов. - Устрицы можно есть, когда хочешь. Их разводят на фермах, поставляют круглогодично, поэтому старые правила больше не работают».

Александр дал совет, как научиться любить устрицы. «Рецепт один, который работает безотказно. Берешь бокал шампанского, выпиваешь - тебе становится прекрасно. И сразу съедаешь хорошую устрицу - жирную, толстую, приправленную отличным уксусом и лимонным соком, и запиваешь вторым бокалом шампанского», - увереят Гнутов. Попробуйте!

«Для меню я приготовил традиционно блюдa Португалии - катаплану, Испании - черный рис «арроз негро», а на десерт - французский мильфей-наполеон с малиной», - рассказал Александр.

На восхитительный ужин с морепродуктами ушло 100 килограммов продуктов: катаплана -30 кг, паэлья - 20 кг, устриц - 200 штук. И больше бутылки правильно подобранных вин сомелье Юрием Братчиком на человека.