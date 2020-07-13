Пн, 13.07.2020
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ВИДЕО ⟩ «Вай Мама, Кто это?» Новый клип Галустяна-СуперЖорика будоражит все места!

Кадр из клипа Михаила Галустяна "Супер Жорик - Золото".

ФОТО: Скриншот видео Youtube

После головокружительного успеха первого клипа на песню «Хочу тибя любицца» Михаил Галустян под псевдонимом Super Жорик спустя полгода наконец выпустил новую видеоработу. Кстати, первый клип собрал свыше 50 миллионов просмотров, а новый на песню «Золото» — уже полмиллиона всего за сутки, пишет Soulpost.ru.

«Дорогие миламаны! Кавказский бонжур! Вот и он — долгожданный второй юбилейный мой клип ZOLOTO! Хочу, чтобы он был вами многократно прослушан, миллионократно засмотрен, всячески оттанцован, бешено залайчен, без разбору перешейрен, активнейше репостован и однозначно полюблен!» — написал Галустян в манере своего сценичного альтер-эго.

Super Жорик — совместный проект Михаила Галустяна и Гарика Мартиросяна в придуманном ими стиле Electro Кавказ.

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