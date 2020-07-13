ВИДЕО ⟩ «Вай Мама, Кто это?» Новый клип Галустяна-СуперЖорика будоражит все места!

«Дорогие миламаны! Кавказский бонжур! Вот и он — долгожданный второй юбилейный мой клип ZOLOTO! Хочу, чтобы он был вами многократно прослушан, миллионократно засмотрен, всячески оттанцован, бешено залайчен, без разбору перешейрен, активнейше репостован и однозначно полюблен!» — написал Галустян в манере своего сценичного альтер-эго.