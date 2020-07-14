Близнецов ожидают интересные встречи, а Девам удастся сохранить хорошее настроение: гороскоп на 14 июля

Не стоит слишком загружать себя делами, заниматься чем-то утомительным, требующим значительных энергетических затрат. Трудно переоценить важность правильного и своевременного планирования – именно благодаря ему можно успеть многое и не перетрудиться. Стабильный эмоциональный фон обещает хорошее настроение и приятное общение как со старыми друзьями, так и с новыми знакомыми, пишет Дворец.
Имея достаточно времени для общения, вы сможете наладить отношения с членами семьи; с детьми следует быть помягче, а вот со старшими родственниками вы можете поделиться своим мнением по любому вопросу, не опасаясь негативной реакции. Порадуют контакты с представителями противоположного пола, многим без труда удастся вызвать интерес симпатичного человека, расположить его к себе.
Овен
День неплох, но едва ли он позволит реализовать те планы, которые были составлены ранее. Придется проявить известную гибкость, чтобы добиться своего, однако жалеть об этом вам не придется. Будьте готовы к неожиданностям, ситуациям, требующим немедленного принятия решений. Возможно ощущение неуверенности в себе, сомнения, касающиеся исхода важных дел. Не предавайтесь печальным мыслям, найдите способ порадовать себя.
Нежелательно посещение многолюдных собраний, вряд ли вы будете комфортно чувствовать себя на стадионе, большой концертной площадке или в переполненном ночном клубе. Выбирайте развлечения более спокойные, а лучшим компаньоном для вас сегодня станет любимый человек или старый друг.
Телец
Незапланированная поездка окажется пустой тратой времени, да в ходе хорошо подготовленного путешествия возможны неприятные неожиданности. Впрочем, до серьезных проблем дело не дойдет, а при известной находчивости вы даже сможете обернуть сложившуюся ситуацию себе на пользу. Неожиданно увлекательным делом окажется обустройство собственного жилища, вас посетят оригинальные идеи. Можно делать крупные покупки.
Отношения с близкими развиваются стабильно и гармонично, да и общение с новыми знакомыми не разочарует. Вы хорошо понимаете окружающих и порой не сможете удержаться от того, чтобы играть на наиболее чувствительных струнах души любимого человека, но вряд ли он будет на вас обижен.
Близнецы
Много интересных встреч ожидает сегодня Близнецов. Ваш жизненный потенциал достаточно высок, а обаяние неотразимо, поэтому вы наверняка будете в центре внимания. Это подходящий день для встречи с человеком, который вам интересен, романтического признания; свидания запомнятся надолго, поскольку будут не только приятными, но и интересными, необычными. Не возникнет преград на пути у тех, кто занимается семейными делами, решением бытовых вопросов.
Стоит иметь в виду, что серьезные физические нагрузки нежелательны, а потому вам стоит воздержаться от занятий спортом, особенно – экстремальными его видами. Поездки и путешествия пройдут хорошо, если будут должным образом спланированы, и заняться этим стоит именно вам.
Рак
День удачен и хорош, у Раков не возникнет проблем, многие события порадуют, неожиданности будут приятными. Можно воспользоваться подходящим моментом, чтобы восстановить старые связи или прерванные отношения, однако не стоит цепляться за прошлое, ведь и будущее обещает быть очень приятным. Новые знакомые высоко оценят открытость и искренность, кроме того, на них произведут благоприятное впечатление ваши оригинальные идеи.
Некоторые предложения, поступившие от старых друзей, могут вас удивить, но приняв их, вы не пожалеете о своем решении. От вас зависит, как будут развиваться романтические отношения – сегодня можно скорректировать их, если у вас есть такое желание.
Лев
Этот день не будет связан с какими-либо значительными трудностями. Возможны только мелкие недоразумения, с которыми Львы разберутся шутя. Легко будет справиться и с проблемами, за решение которых вы долгое время не могли взяться. Хорошо пройдут развлекательные поездки, а вот результат командировок может разочаровать. Можно делать покупки или планировать расходы – умение правильно распоряжаться финансами вас не подведет.
Хороший день для общения со старыми знакомыми, а вот в контактах с новыми людьми следует соблюдать осторожность – о своей откровенности позже, возможно, придется пожалеть. Приятные неожиданности, касающиеся отношений с любимым человеком, поднимут вам настроение.
Дева
Нейтральный день, не открывающий больших возможностей, но и неприятных сюрпризов Девам не подготовивший. Вам удастся сохранить хорошее настроение, хотя обстоятельства порой будут складываться не в вашу пользу. Порадует общение с любимым человеком, его поддержка и внимание будут весьма кстати. Родственники могут критиковать вас, делать нетактичные замечания, однако доводить дело до конфликта не нужно, постарайтесь спокойно разобраться в сложившейся ситуации.
Этот день подходит для решения бытовых проблем, покупки мебели и разнообразных технических приспособлений для дома, транспортных средств. Вечером у вас наверняка появится повод для праздника, можно отлично повеселиться в кругу друзей. Долгие поездки нежелательны.
Весы
Это день может быть удачным и продуктивным, хотя влияние негативных тенденций все же присутствует. Для того, чтобы в полной мере использовать его позитивные тенденции, от вас требуется немного – направить свою энергию в нужное русло и здраво оценивать собственные возможности. Поверьте, нет никакой нужды брать на себя обязательства, выполнять которые вы будете ценой невероятных усилий – у вас будет шанс распределить нагрузку так, чтобы никто не остался в обиде.
Велика вероятность романтических увлечений, дружеские отношения могут медленно, но верно переходить в любовные. Прислушивайтесь к своей интуиции, ее подсказки уберегут вас от ошибок.
Скорпион
Подходящий день для новых знакомств и встреч, однако звезды не советуют Скорпионам увлекаться легкомысленными развлечениями и посещать сомнительные увеселительные заведения. Не стоит уклоняться от участия в общественной жизни, однако нельзя идти на поводу у своего честолюбия, стремиться привлечь к себе внимание любой ценой.
Поездки потребуют осторожности и предусмотрительности, немало задержек будет связано с оформлением документов. Поддержка и помощь любимого человека и членов семьи будут очень кстати. Недомогание не исключено, но ваших планов это не нарушит, если вы не станете проверять свой организм на прочность.
Стрелец
День может быть довольно сложным, однообразным и утомительным. Не взваливайте на себя решение чужих проблем – у вас будет достаточно собственных дел, каждое из которых потребует внимания, ответственного отношения, да и времени тоже. К сожалению, не приходится рассчитывать на помощь со стороны, и даже люди, которые ранее обещали поддержку, не смогут сдержать слова.
Неоднозначным будет отношение родственников к вашим планам на будущее, особенно трудно придется тем, кто запланировал опасное путешествие или собирается надолго покинуть дом. Благоприятный день для дружеских встреч, возможны приятные сюрпризы, подготовленные любимым человеком или некой особой, стремящейся завоевать ваше расположение.
Козерог
Возможны трудности профессионального характера, не все ваши ожидания будут оправданы, усилия окажутся напрасными. Не пытайтесь любой ценой изменить ситуацию – сейчас есть возможность воспользоваться сложившимися обстоятельствами, хотя для этого придется проявить определенную гибкость. Самые важные дела будут связаны с оформлением документов, составлением отчетов – словом, работой, требующей внимания и аккуратности.
На встречах любого характера вам пригодится интуиция – прислушавшись к ней, вы любой диалог сможете направить в наиболее удобное для вас русло. Именно вам предстоит принять важное решение, от которого будет зависеть развитие семейных или романтических отношений.
Водолей
Этот день как нельзя лучше подходит для посещения салона красоты и самых разнообразных экспериментов с имиджем. Вы можете позволить себе не только выглядеть, но и вести себя экстравагантно, если этого просит душа – люди, чьим мнением вы дорожите, вас не осудят. Отказавшись от обычной своей серьезности и проявив толику легкомыслия, вы поднимете настроение не только себе, но и окружающим.
Вероятно расширение круга общения, появление новых интересов. Порадуют встречи с друзьями детства, людьми, с которыми вы давно не виделись. Значительных перемен в личной жизни не произойдет, но кое-какие приятные сюрпризы звезды для вас подготовили.
Рыбы
Этот день можно провести очень плодотворно, а вот для развлечений он не слишком подходит. Жизненный потенциал снижен, организм уязвим, а настроение не отличается стабильностью, поэтому вам стоит поберечь себе, отказаться от чрезмерных нагрузок. Нежелательно заниматься утомительными делами в одиночку. Трудно будет найти общий язык с членами семьи, поскольку они ожидают от вас слишком больших уступок и не хотят идти на компромиссы.
Возможно восстановление старых дружеских связей или романтических отношений, в некоторых случаях способствовать этому будет наличие общих интересов делового характера. Даже в неформальной обстановке вы склонны оставаться серьезным и сдержанным, что помешает в полной мере насладиться приятным общением.