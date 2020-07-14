Близнецов ожидают интересные встречи, а Девам удастся сохранить хорошее настроение: гороскоп на 14 июля

Имея достаточно времени для общения, вы сможете наладить отношения с членами семьи; с детьми следует быть помягче, а вот со старшими родственниками вы можете поделиться своим мнением по любому вопросу, не опасаясь негативной реакции. Порадуют контакты с представителями противоположного пола, многим без труда удастся вызвать интерес симпатичного человека, расположить его к себе.

Овен

День неплох, но едва ли он позволит реализовать те планы, которые были составлены ранее. Придется проявить известную гибкость, чтобы добиться своего, однако жалеть об этом вам не придется. Будьте готовы к неожиданностям, ситуациям, требующим немедленного принятия решений. Возможно ощущение неуверенности в себе, сомнения, касающиеся исхода важных дел. Не предавайтесь печальным мыслям, найдите способ порадовать себя.

Нежелательно посещение многолюдных собраний, вряд ли вы будете комфортно чувствовать себя на стадионе, большой концертной площадке или в переполненном ночном клубе. Выбирайте развлечения более спокойные, а лучшим компаньоном для вас сегодня станет любимый человек или старый друг.

Телец

Незапланированная поездка окажется пустой тратой времени, да в ходе хорошо подготовленного путешествия возможны неприятные неожиданности. Впрочем, до серьезных проблем дело не дойдет, а при известной находчивости вы даже сможете обернуть сложившуюся ситуацию себе на пользу. Неожиданно увлекательным делом окажется обустройство собственного жилища, вас посетят оригинальные идеи. Можно делать крупные покупки.

Отношения с близкими развиваются стабильно и гармонично, да и общение с новыми знакомыми не разочарует. Вы хорошо понимаете окружающих и порой не сможете удержаться от того, чтобы играть на наиболее чувствительных струнах души любимого человека, но вряд ли он будет на вас обижен.

Близнецы

Много интересных встреч ожидает сегодня Близнецов. Ваш жизненный потенциал достаточно высок, а обаяние неотразимо, поэтому вы наверняка будете в центре внимания. Это подходящий день для встречи с человеком, который вам интересен, романтического признания; свидания запомнятся надолго, поскольку будут не только приятными, но и интересными, необычными. Не возникнет преград на пути у тех, кто занимается семейными делами, решением бытовых вопросов.

Стоит иметь в виду, что серьезные физические нагрузки нежелательны, а потому вам стоит воздержаться от занятий спортом, особенно – экстремальными его видами. Поездки и путешествия пройдут хорошо, если будут должным образом спланированы, и заняться этим стоит именно вам.

Рак

День удачен и хорош, у Раков не возникнет проблем, многие события порадуют, неожиданности будут приятными. Можно воспользоваться подходящим моментом, чтобы восстановить старые связи или прерванные отношения, однако не стоит цепляться за прошлое, ведь и будущее обещает быть очень приятным. Новые знакомые высоко оценят открытость и искренность, кроме того, на них произведут благоприятное впечатление ваши оригинальные идеи.