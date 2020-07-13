ТРАГЕДИЯ ⟩ Внук Элвиса Пресли покончил с собой, застрелившись в собственной квартире

В Калабасе, штат Калифорния, застрелился 27-летний музыкант Бенджамин Кио, внук знаменитого певца и музыканта Элвиса Пресли, сообщает TMZ.
Кио — сын дочери короля рок-н-ролла актрисы Лиз Марии Пресли и музыканта Денни Кио. Когда Бенджамину Кио было два года, Лиз Мария Пресли вышла замуж за идола поп-музыки Майкла Джексона. Разведясь с Джексоном спустя несколько лет, Лиз Мария Пресли вышла замуж за актера Николаса Кейджа. Дочь Пресли выходила замуж четыре раза. Как и ее отец, дочь Пресли страдала наркозависимостью, начала лечиться от наркотиков еще в подростковом возрасте. У дочери Пресли был неудачный опыт лечения от наркозависимости в тоталитарной секте «Церковь сайентологии», куда ее привел режиссер Джон Траволта.
По словам близких, Бенджамин Кио был очень похож на своего знаменитого деда, успешно подражал ему на сцене. В 2009 году, в возрасте 17 лет, он подписал контракт на $ 5 млн. В том же году он и его мать нанесли на ноги оккультные татуировки — якобы «символ вечной жизни». Актриса и фотомодель Райли Кио — старшая сестра Бенджамина Кио.