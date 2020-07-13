ФОТО ⟩ Дочь Михкеля и Лийны Рауд становится вылитой копией матери

7-летняя дочь Михкеля и Лийны Рауд с каждым днем становится все сильнее похожа на свою мать.
Недавно Лийна опубликовала фото на своей странице в Instagram, которой позирует ее общая с Михкелем дочь Мирьям - девочка очень похожа на маму.
Девочка позирует как настоящая модель, а сходство с матерью заметили и комментаторы.
Твой двойник;
Действительно, больше похожа на тебя,
- написали они.
Смотри фото!
Лийна и Михкель Рауд поженились в 2013 году. В том же году у них родилась дочь Мирьям, а в 2015 году году на свет появился сын Йоозеп.
Прошлым летом пара объявила о расставании. К счастью, пара смогла уладить все недопонимания и к осени они снова сошлись.
У Михкеля есть старший сын Каарел Эно от предыдущего брака, который родился в 1997 году.