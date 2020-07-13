Пн, 13.07.2020
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ФОТО ⟩ Дочь Михкеля и Лийны Рауд становится вылитой копией матери

Liina ja Mihkel Raud

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

7-летняя дочь Михкеля и Лийны Рауд с каждым днем становится все сильнее похожа на свою мать.

Недавно Лийна опубликовала фото на своей странице в Instagram, которой позирует ее общая с Михкелем дочь Мирьям - девочка очень похожа на маму.

Девочка позирует как настоящая модель, а сходство с матерью заметили и комментаторы.

Твой двойник;

Действительно, больше похожа на тебя,

- написали они.

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лийна и Михкель Рауд поженились в 2013 году. В том же году у них родилась дочь Мирьям, а в 2015 году году на свет появился сын Йоозеп.

Прошлым летом пара объявила о расставании. К счастью, пара смогла уладить все недопонимания и к осени они снова сошлись.

У Михкеля есть старший сын Каарел Эно от предыдущего брака, который родился в 1997 году.

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