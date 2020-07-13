ФОТО ⟩ Дочь Михкеля и Лийны Рауд становится вылитой копией матери

Недавно Лийна опубликовала фото на своей странице в Instagram, которой позирует ее общая с Михкелем дочь Мирьям - девочка очень похожа на маму.

Девочка позирует как настоящая модель, а сходство с матерью заметили и комментаторы.

Твой двойник;

Действительно, больше похожа на тебя,

- написали они.

Смотри фото!

Лийна и Михкель Рауд поженились в 2013 году. В том же году у них родилась дочь Мирьям, а в 2015 году году на свет появился сын Йоозеп.

Прошлым летом пара объявила о расставании. К счастью, пара смогла уладить все недопонимания и к осени они снова сошлись.