ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Красота стоит денег»: Как выглядит американка, сделавшая 20 пластических операций

На счету Кристен Снайдер (или Крисси Крейв, как она сама себя величает) 20 пластических операций общей стоимостью 187 тысяч долларов. Среди них увеличение губ, ягодиц, бюста, сужение талии (за счет удаления двух ребер), изменение формы подбородка, скул и носа. Часть из них наверняка проводилась без соблюдения необходимых мер безопасности и санитарных правил из-за того, что такие операции, как удаление ребер, незаконны в США.

Крисси не скрывает, что она зависима от подобных процедур и считает это своеобразным бунтом. «Мне еще в школе было плевать на чужое мнение по поводу принятых мной решений. Я идеалист, я амбициозна и креативна – это те качества, которые легко превращают в зависимого от пластики», – рассказывает она в газете Mirror.

Крисси Крейв ФОТО: Instagram @krissyk.xo

Крисси Крейв ФОТО: Instagram @krissyk.xo

Крисси Крейв ФОТО: Instagram @krissyk.xo

Крисси Крейв ФОТО: Instagram @krissyk.xo

Крисси Крейв ФОТО: Instagram @krissyk.xo

Крисси Крейв ФОТО: Instagram @krissyk.xo

Крисси Крейв ФОТО: Instagram @krissyk.xo

Крисси Крейв ФОТО: Instagram @krissyk.xo

Крисси Крейв ФОТО: Instagram @krissyk.xo