ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Красота стоит денег»: Как выглядит американка, сделавшая 20 пластических операций

Кристен Снайдер не скрывает своей зависимости от пластических операций. Изучая ее инстаграм, кажется, что все это фильтры и фотошоп, а не реально существующая девушка, передает новостной портал Леди Mail.ru.
На счету Кристен Снайдер (или Крисси Крейв, как она сама себя величает) 20 пластических операций общей стоимостью 187 тысяч долларов. Среди них увеличение губ, ягодиц, бюста, сужение талии (за счет удаления двух ребер), изменение формы подбородка, скул и носа. Часть из них наверняка проводилась без соблюдения необходимых мер безопасности и санитарных правил из-за того, что такие операции, как удаление ребер, незаконны в США.
Крисси не скрывает, что она зависима от подобных процедур и считает это своеобразным бунтом. «Мне еще в школе было плевать на чужое мнение по поводу принятых мной решений. Я идеалист, я амбициозна и креативна – это те качества, которые легко превращают в зависимого от пластики», – рассказывает она в газете Mirror.
«Приключения» Снайдер начались в 2010 году, причем, девушка начала меняться, несмотря на запреты и страх родителей, сразу запретивших ей корректировать свое тело. Но, похоже, одобрение семьи ей и не нужно: преданных фанатов она находит в инстаграм (подписчиков у нее более 100 тысяч). Крисси частенько постит послеоперационные фото, откровенно рассказывает о своих новых метаморфозах и примеряет белье и короткие топы. «Когда у тебя такая грудь, ты не носишь бюстгалтер. А еще я мечтаю о повторном увеличении ягодиц, ведь чем больше, тем лучше», – не так давно написала она в соцсетях.
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Hope you’re all having a wonderful week! I just wanted to share my outfit from a fun night this past weekend my booty looks insane 🍑😍. I hope those of you that are focusing on fitness for New Years are still sticking with it. You’ve got this! Today’s a Cardio day for me then back to squats and hip thrusts tomorrow. I’ve been making progress on my measurements. 26” thighs 👌🏻💦 . . . . . #thickthighs #datenight #gymmotivation #wednesday #braids #tinywaist #plasticsurgery #positivevibes #kristensnider