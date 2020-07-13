ПЛЕВАТЬ НА ПАНДЕМИЮ ⟩ Немецкие секс-работники требуют открытия борделей

Участники протеста считают, что бордели являются не более опасными, чем кафе, рестораны, бары и магазины, чья работа в свою очередь вновь разрешена.

«Самая старая профессия нуждается в вашей помощи», — написано на одном из плакатов. Ассоциация секс-работников, организовавшая протест, утверждает, что длительное закрытие лицензированных заведений вынуждает некоторых сотрудников выходить на улицу, что является незаконным и намного опаснее с точки зрения гигиены способом работы.