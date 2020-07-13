ПЛЕВАТЬ НА ПАНДЕМИЮ ⟩ Немецкие секс-работники требуют открытия борделей

Работники секс-индустрии из Гамбурга провели демонстрацию за открытие борделей, деятельность которых была приостановлена вследствие коронавирусной пандемии, сообщает Reuters.
Участники протеста считают, что бордели являются не более опасными, чем кафе, рестораны, бары и магазины, чья работа в свою очередь вновь разрешена.
«Самая старая профессия нуждается в вашей помощи», — написано на одном из плакатов. Ассоциация секс-работников, организовавшая протест, утверждает, что длительное закрытие лицензированных заведений вынуждает некоторых сотрудников выходить на улицу, что является незаконным и намного опаснее с точки зрения гигиены способом работы.
«Проституция не несет большего риска заражения, чем другие услуги, связанные с телом, массаж, косметика или даже танцы или контактные виды спорта», — добавляет ассоциация. «Гигиена — часть бизнеса в области проституции», — сообщают они.