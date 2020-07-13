Стрельцы, будьте романтичнее, Весы - идите на уступки: гороскоп на 13 июля

Лев

Бросить все и отправиться в дорогу – вот что стоило бы сделать сегодня Львам: в странствиях по миру звезды обещают представителям этого знака помощь и поддержку. Если такая возможность есть, не забудьте предложить близким и любимому человеку составить вам компанию, тогда путешествие будет не только приятным, но и способствующим укреплению отношений. Кроме того, день подходит для помощи родственникам и решения семейных проблем.

На работе же ситуация складывается не слишком благоприятная, да и финансовая картина кажется безрадостной. Пусть вас не пугает напряженность в отношениях с начальством – это дело временное, вскоре ваши деловые качества оценят.

Дева

Несложный день, когда Девам легко будет избегать опрометчивых поступков и не придется принимать ответственные решения. Спокойствие, дружелюбие и чувство юмора помогут вам сохранить хорошие отношения с коллегами, здравый смысл позволит вовремя отклонить сомнительные предложения. Нестабильна финансовая ситуация, необходим контроль над расходами.

Не стоит слишком доверять новым знакомым, их интересы могут не совпадать с вашими. Не возникнет проблем у дружных пар, да и те, кто часто ссорится, смогут заключить перемирие – хотя бы временное. Этот день очень хорошо подходит для приема гостей, но случайных знакомых приглашать к себе нежелательно.

Весы

Это сложный день с точки работы, творческой деятельности и профессиональных контактов. Настраивайтесь на серьезный лад, проявляйте осмотрительность и ответственно относитесь к решению всех задач, стоящих перед вами. Сложившаяся ситуация может потребовать от вас необычных решений или поведения, которое вам обычно не свойственно. Вероятны значительные денежные поступления.

В личных отношениях упрямство не будет хорошим советчиком. Близкие ждут от вас небольших уступок, маленького шага навстречу любимому человеку будет достаточно для того, чтобы в отношениях воцарились гармония и лад. Жизненный потенциал весьма высок, переутомление грозит лишь тем, кто весь день планирует провести в пути.

Скорпион

Скорпионы жаждут больших успехов – и достигнут их, чего бы это ни стоило. День открывает широкие возможности для сотрудничества, продвижения вперед, заключения выгодных сделок. Возможны подарки и выигрыши, незапланированные финансовые поступления; многим представителям знака будут возвращены долги. Не будет напрасным обращение в кредитные организации, если в этом возникнет необходимость.

Негативные тенденции проявятся в отношениях с родственниками; найти общий язык с ними будет очень трудно, а разница в мировоззрениях будет заметна более обычного. Придерживайтесь своей точки зрения и знайте меру в уступках; настойчивость даст лучшие результаты, чем гибкость.

Стрелец