Стрельцы, будьте романтичнее, Весы - идите на уступки: гороскоп на 13 июля

Очень благоприятный день с точки зрения укрепления семейных связей. Улучшаются отношения с представителями старшего поколения, растет взаимопонимание с детьми. Связанные тесными узами люди проявляют максимум внимания и заботы по отношению друг к другу, поэтому каждый из них, безусловно, получит удовольствие от общения. Вероятны визиты родственников из других городов. Этот день не подходит для активного участия в общественных мероприятиях, развлечений вне дома. Любовные отношения очень гармоничны, важную роль в них могут сыграть искренность и умение вовремя проявить инициативу, пишет Дворец.
Несколько хуже складывается ситуация в деловой сфере, где достижение поставленных целей наверняка потребует серьезных усилий. Стабильность финансового положения позволяет задуматься о крупных покупках.
Овен
Благоприятный день для работы и творческой деятельности, реализации профессиональных планов, восстановления прерванных деловых отношений или начала новых. Перед вами не возникнет преград, маловероятны разногласия с коллегами и руководством. Удачная финансовая ситуация позволяет делать покупки и принимать решения об инвестициях; можно также продавать или отдавать ненужные вещи.
Много хорошего принесут и личные отношения. Вероятен прогресс в романтических отношениях, влюбленные Овны сделают все возможное, чтобы провести время со своим избранником. Родственники могут выступить невольными инициаторами романтического знакомства.
Телец
Этот день порадует Тельцов новыми впечатлениями, возможностью замечательно отдохнуть, блеснуть интеллектом и чувством юмора в приятном обществе, собрать вокруг себя людей веселых, интересных и творчески одаренных. Несложно догадаться, что развлекаться у вас сегодня получится гораздо лучше, чем работать – как только речь зайдет о делах, выяснится, что ни них у вас совершенно нет времени! Однако проявить благоразумие все же нужно, иначе вы рискуете попасть в сложное положение.
Приятно, что близкие люди с пониманием относятся к вашим желаниям и не портят настроения нравоучениями и советами. Можно порадовать любимого человека приятным сюрпризом или сделать подарки родственникам – ваше финансовое положение это позволяет. Будьте поосторожнее с незнакомцами и воздержитесь от участия в сомнительных мероприятиях.
Близнецы
Близнецоы ждет масса дел, с некоторыми из которых в одиночку справиться не удастся. Впрочем, помощь не заставит себя ждать – сегодня выяснится, что у вас куда больше единомышленников, чем можно было предположить. Увы, не порадуют родственники; их точка зрения на то, как следует действовать, не совпадает с вашей.
Ваши чувства в этот день приобретут необыкновенную остроту. Не удивляйтесь проявлениям сентиментальности или внезапного гнева: ваши эмоции столь же сильны, сколь разнообразны. От ссор и проблем спасает лишь то, что, безошибочно чувствуя настроение окружающих, вы безупречно выбираете верный тон общения с ними. Это, в частности, поможет поладить с новыми знакомыми.
Рак
Ракам нужно одолеть единственного, но очень коварного врага - свое не слишком хорошее настроение. Именно оно мешает добиться успехов, а они сегодня могут быть весьма выдающимися! Этот день обещает появление новых профессиональных перспектив, улучшение финансового положения и заключение важных контрактов. Не исключены ценные подарки или очень выгодные приобретения; впрочем, и продажи принесут неплохую прибыль.
У всех есть шанс замечательно провести свободное время. Не так важно, какую форму отдыха вы выберете, в любом случае вероятность получить приятные впечатления очень велика. В личной жизни серьезных перемен не произойдет, но в целом ситуация складывается вполне благоприятная.
Лев
Бросить все и отправиться в дорогу – вот что стоило бы сделать сегодня Львам: в странствиях по миру звезды обещают представителям этого знака помощь и поддержку. Если такая возможность есть, не забудьте предложить близким и любимому человеку составить вам компанию, тогда путешествие будет не только приятным, но и способствующим укреплению отношений. Кроме того, день подходит для помощи родственникам и решения семейных проблем.
На работе же ситуация складывается не слишком благоприятная, да и финансовая картина кажется безрадостной. Пусть вас не пугает напряженность в отношениях с начальством – это дело временное, вскоре ваши деловые качества оценят.
Дева
Несложный день, когда Девам легко будет избегать опрометчивых поступков и не придется принимать ответственные решения. Спокойствие, дружелюбие и чувство юмора помогут вам сохранить хорошие отношения с коллегами, здравый смысл позволит вовремя отклонить сомнительные предложения. Нестабильна финансовая ситуация, необходим контроль над расходами.
Не стоит слишком доверять новым знакомым, их интересы могут не совпадать с вашими. Не возникнет проблем у дружных пар, да и те, кто часто ссорится, смогут заключить перемирие – хотя бы временное. Этот день очень хорошо подходит для приема гостей, но случайных знакомых приглашать к себе нежелательно.
Весы
Это сложный день с точки работы, творческой деятельности и профессиональных контактов. Настраивайтесь на серьезный лад, проявляйте осмотрительность и ответственно относитесь к решению всех задач, стоящих перед вами. Сложившаяся ситуация может потребовать от вас необычных решений или поведения, которое вам обычно не свойственно. Вероятны значительные денежные поступления.
В личных отношениях упрямство не будет хорошим советчиком. Близкие ждут от вас небольших уступок, маленького шага навстречу любимому человеку будет достаточно для того, чтобы в отношениях воцарились гармония и лад. Жизненный потенциал весьма высок, переутомление грозит лишь тем, кто весь день планирует провести в пути.
Скорпион
Скорпионы жаждут больших успехов – и достигнут их, чего бы это ни стоило. День открывает широкие возможности для сотрудничества, продвижения вперед, заключения выгодных сделок. Возможны подарки и выигрыши, незапланированные финансовые поступления; многим представителям знака будут возвращены долги. Не будет напрасным обращение в кредитные организации, если в этом возникнет необходимость.
Негативные тенденции проявятся в отношениях с родственниками; найти общий язык с ними будет очень трудно, а разница в мировоззрениях будет заметна более обычного. Придерживайтесь своей точки зрения и знайте меру в уступках; настойчивость даст лучшие результаты, чем гибкость.
Стрелец
Стрельцам звезды дадут шанс проявить деловую хватку в делах не только профессиональных, но и домашних. Возьмите на себя решение важных вопросов, касающихся ведения хозяйства – вы справитесь с ними играючи и примите верные решения. Не стоит только делать крупные покупки и капиталовложения, не посоветовавшись с близкими; деньги у вас не задерживаются, и это может иметь довольно печальные последствия.
Любимый человек может упрекнуть вас в недостаточной романтичности: погрузившись в решение практических задач, вы на время забудете о высоких материях. Хорошо, если все-таки удастся отвлечься и порадовать себя новыми впечатлениями; помочь в этом могут родственники и друзья, чьи идеи будут весьма оригинальными.
Козерог
С большинство дел Козерогам придется справляться самостоятельно, поскольку на поддержку со стороны давних союзников или новых партнеров рассчитывать не приходится. Вы строите слишком много планов, не располагая достаточной информацией – будьте готовы корректировать свои намерения в соответствии с ситуацией. Чрезмерная уверенность в себе чревата серьезными ошибками и просчетами, в том числе и в любовных отношениях.
Активный отдых на природе и разнообразные поездки не только будут приятными, но и принесут новые знакомства. Звезды советуют не забывать и о близких людях, которые сегодня будут особенно остро нуждаться в вашем внимании.
Водолей
Этот день обещает многое. У Водолеев наверняка появится шанс воплотить в жизнь идеи, которые окружающим кажутся слишком оригинальными и экстравагантными. Нет причин сомневаться, что родственники по достоинству оценят ваши успехи, а любимый человек сделает все возможное, чтобы они стали еще более значительными. Можно делать покупки, в том числе и крупные, начинать ремонт или готовиться к переезду – в этом вам будет сопутствовать удача. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь незнакомцев; лучше обратиться к тем, кого вы хорошо знаете.
Высок жизненный потенциал, ни работа, ни развлечения не покажутся вам утомительными.
Рыбы
День роста творческих способностей. Именно они помогут Рыбам добиться успеха и реализовать многие свои замыслы. Нет серьезных причин для беспокойства о будущем, но те, кто принимает решение о смене места работы или начале сотрудничества с новыми партнерами, должны подойти к делу серьезно и не отвечать на поступившие предложения, не подумав. Возможен успех в решении финансовых и имущественных вопросов.
Затишье в романтических отношениях может вас насторожить – постарайтесь понять, чем вызвано это охлаждение в чувствах. Маловероятны и новые знакомства; рассчитывать на них могут лишь те, кто собирается посетить общественное мероприятие в большой компании друзей.