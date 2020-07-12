ФОТО ⟩ «Успел повернуться задницей»: в Тарту замечен эксгибиционист

Двадцать лет назад эксгибиционисты были обычным явлением в Тарту. Ведущая передачи «Kuuuurija» Катрин Луст рассказывала о том, как ей довелось повстречаться с такими людьми в детстве в городе Тарту.
Полицейский, комментировавший телепередачу, отметил, что сегодня эксгибиционисты никуда не исчезли, а просто переместились с улиц в Интернет.
Однако это не совсем так, потому что недавно в группе «Märgatud24 Tartu» было сделано предупреждение на эту же тему.
В частности, жители Тарту были предупреждены об эксгибиционисте около бассейна Эмайыги неподалеку от Лодьякоя.
«Успел повернуться задницей, прежде чем сфотографировал его. Будем бдительны!» – было написано под постом.
Бдительный гражданин отправил фото эксгибицтониста передаче «Kuuuurija», которая считает такой поступок правильным.