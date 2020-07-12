ФОТО ⟩ «Успел повернуться задницей»: в Тарту замечен эксгибиционист

Полицейский, комментировавший телепередачу, отметил, что сегодня эксгибиционисты никуда не исчезли, а просто переместились с улиц в Интернет.

Однако это не совсем так, потому что недавно в группе «Märgatud24 Tartu» было сделано предупреждение на эту же тему.

В частности, жители Тарту были предупреждены об эксгибиционисте около бассейна Эмайыги неподалеку от Лодьякоя.

«Успел повернуться задницей, прежде чем сфотографировал его. Будем бдительны!» – было написано под постом.

Бдительный гражданин отправил фото эксгибицтониста передаче «Kuuuurija», которая считает такой поступок правильным.