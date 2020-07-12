ФОТО ⟩ Житель Вильянди вскрикнул от ужаса заглянув в свой колодец

В последнее время много говорится о том, что в Эстонии распространяются неприятные на вид слизни. Житель Вильянди тоже повстречал неприятное существо, пишет «Kuuuurija».
«Произошла протечка и я засунул руку в темный переполненный колодец. Я хотел посмотреть, есть ли там кран, чтобы перекрыть его, как вдруг почувствовал что-то скользкое. Сначала я подумал, что это грибок или плесень», – рассказал Вильяр из Вильянди.
Мужчина посветил в колодец телефоном и вскрикнул от ужаса.
«Я видел разных слизней и они меня не пугают, но это было чудовищно! Он был размером с гадюку!» – описал он встречу с существом длиной 20 сантиметров к которому он ничего не подозревая прикоснулся.
Вильяр предполагает, что это мог быть представитель вида под названием Limax Maximus.
«Вероятно, это была большая улитка... в любом случае, это была очень большая улитка!»
Вильяр говорит, что он до сих пор помнит встречу со слизнем.
«Я понял, что солгал своему трехлетнему ребенку сказав, что в темноте нет ничего страшного», – добавил он в завершение истории.
Смотрите фото слизня: