ФОТО ⟩ Житель Вильянди вскрикнул от ужаса заглянув в свой колодец

«Произошла протечка и я засунул руку в темный переполненный колодец. Я хотел посмотреть, есть ли там кран, чтобы перекрыть его, как вдруг почувствовал что-то скользкое. Сначала я подумал, что это грибок или плесень», – рассказал Вильяр из Вильянди.

Мужчина посветил в колодец телефоном и вскрикнул от ужаса.

«Я видел разных слизней и они меня не пугают, но это было чудовищно! Он был размером с гадюку!» – описал он встречу с существом длиной 20 сантиметров к которому он ничего не подозревая прикоснулся.

Вильяр предполагает, что это мог быть представитель вида под названием Limax Maximus.

«Вероятно, это была большая улитка... в любом случае, это была очень большая улитка!»

Вильяр говорит, что он до сих пор помнит встречу со слизнем.

«Я понял, что солгал своему трехлетнему ребенку сказав, что в темноте нет ничего страшного», – добавил он в завершение истории.

Смотрите фото слизня: