ВИДЕО ⟩ Дмитрий Нагиев и Гарик Харламов спели под душем в новом клипе

Видео снято на песню «#YouAreSuperStar». Кроме Дмитрия Нагиева и Гарика Харламова в клипе можно увидеть и других знаменитостей.

Примечательно, что ролик был создан в условиях самоизоляции.

По задумке главные герои клипа стоят с серьезным видом, каждый под своим душем. Они подпевают ритмичной композиции, которую создал основатель группы «Размер project» – бывший фронтмен популярного в 90-х проекта «Русский размер» Виктор Бондарюк.

Группа «Русский размер» была основана в 1991 году. Проект исполнял музыку в жанрах техно, транс и синти-поп. Самые известные хиты группы: «Бэтмен», «Звезда разлуки», «Лети», «Весна», «Вот так», «Звони», «Бегут года» и другие.

Мало кто знает, но в 1995 году, после того как был создан проект «Русский Размер и Профессор Лебединский», Дмитрий Нагиев тогда был радио-диджеем и активно участвовал в продвижении новых композиций группы.

В 2006 году Бондарюк покинул группу и создал «Размер Project», в которой выступает вместе с супругой Ириной Темичевой.