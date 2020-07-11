ГОСПОДЬ РАСПЛАКАЛСЯ ? ⟩ Видео: в самолете во время полета с потолка пошел дождь

В Сети появились кадры салона самолета, опубликованные пассажирами рейса Хабаровск — Сочи, с протекшим потолком.
В самолете, летящем из Хабаровска в Сочи протек потолок. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что некоторым пассажирам приходится прятаться от воды под зонтами, другим повезло больше и они просто стирали воду на потолке салфетками.
О том, что это был самолет из Хабаровска в Сочи, сообщили сами авторы поста. Пока неизвестно, что стало причиной данного происшествия, пишет Пятый канал.