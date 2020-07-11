ФОТО ⟩ Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Миллиардер и основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга для лечения от лейкемии. Операция была проведена в Англии. Бизнесмен с супругой планируют создать фонд, который будет заниматься вопросами донорства костного мозга в России, пишет TOPNEWS.
Банкир на своей странице в Instagram сообщил, что чувствует себя хорошо после операции, а также пообещал, когда поправится, то создаст «большой фонд» доноров костного мозга.
"У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - пишет Тиньков.
При этом он поспешил "развеять стереотипы", что пересадка костного мозга это всего лишь переливание крови как на фото". Он призвал своих подписчиков стать донорами костного мозга, чтобы спасти многие жизни. По его словам, это так же просто, как "сдать свою кровь из вены".
Привет! Не хотел делать из своей странице «историю болезни» тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошёл вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км 😂, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка КОСТНОГО мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают 🤯. Смотри на фото это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130тыщ а в Германии 7млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока Господи Помилуй 🙏🙏🙏
"Смотри на фото это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130тыщ а в Германии 7млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока Господи Помилуй", - написал Тиньков.
Напомним, о заболевании Тинькова стало известно в марте 2020 года. В апреле он ушёл с поста главы совета директоров «Тинькофф банка». Незадолго до сообщения о болезни Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии сведений об активах на миллиард долларов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году. По каждому из двух пунктов обвинения ему грозит до трёх лет лишения свободы. Заболевание Тинькова может стать основанием для отказа в его экстрадиции из Великобритании в США.