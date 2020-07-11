ФОТО ⟩ Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Банкир на своей странице в Instagram сообщил, что чувствует себя хорошо после операции, а также пообещал, когда поправится, то создаст «большой фонд» доноров костного мозга.

"У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - пишет Тиньков.

При этом он поспешил "развеять стереотипы", что пересадка костного мозга это всего лишь переливание крови как на фото". Он призвал своих подписчиков стать донорами костного мозга, чтобы спасти многие жизни. По его словам, это так же просто, как "сдать свою кровь из вены".

"Смотри на фото это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130тыщ а в Германии 7млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока Господи Помилуй", - написал Тиньков.