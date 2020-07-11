ВЫВЕЛИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ ⟩ Адвокат семьи погибшего Захарова разоблачил защитника Ефремова

Юрист Александр Добровиский, который представляет интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, рассказал, что уже ознакомился с материалами следствия и не нашел в них «никаких феноменальных сюрпризов и сенсаций», о которых говорит защитник Михаила Ефремова, пишут dni.ru.

По мнению адвоката, Эльман Пашаев не сможет долго отрицать очевидную вину своего клиента. Правда, Добровинский весьма обескуражен тактикой оппонента. Сначала Ефремов раскаивался в своем поступке, потом защитник заявил о непричастности актера к аварии...

Юрист считает, что Михаил Олегович снова признает вину, когда в суде будут представлены доказательства его нахождения за рулем в момент ДТП.

Уже сейчас все знают, что есть видеокамеры, которые запечатлели произошедшее. Также проведена экспертиза, благодаря которой узнали, чья кожа находится на подушке безопасности. Более того, на шее артиста был кровоподтек от ремня безопасности.

«Адвокат господина Ефремова на вопрос, был ли его клиент за рулем, сказал, что он "был частично". Мне не очень понятно, что это значит», – сказал Добровинский.