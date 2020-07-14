ШУТКА ЛИ? ⟩ «Я хочу мужчину, а не толстяка»: вот какого спутника ищет себе мать-одиночка в соцсетях

Объявление о знакомстве, собравшее огромное количество комментариев, Моника опубликовала на своей странице в Facebook, а также в созданной там же группе для поиска вторых половинок Demokraatlik Tutvus.

Одна из главных тем обсуждения в комментариях: шутка ли это и найдет ли вообще девушка подходящего под такое описание человека.

Прочитайте публикацию Моники и судите сами:

«Жизнь странная штука, а местами окутана мистикой. После нескольких лет счастливого совместного проживания наши пути с моим предыдущим партнером разошлись. Трудно описать внутреннее эмоциональное замешательство. Я очень не уверена в будущем. Что делать и куда идти? Я не очень требовательна и стараюсь отвечать на любовь взаимностью. Открытые, образованные и заслуживающие доверия мужчины, обращайтесь! Я предлагаю вам свою заботу, любовь и поддержку. Когда вы будете приходить домой с работы, еда уже будет заказана и подана на стол. В мыслях я либеральна, а в реальности полагаюсь на традиции.

У подходящего кандидата должно быть:

- Высшее образование в сфере IT или в других областях. Подходящие университеты: TalTech, Тартуский университет и EBS. Иностранные университеты предпочтительны. Тех, у кого нет подходящего образования, даже не беспокою.

- Квартира с ценой от 2500 евро за квадратный метр. Подойдет, если она находится в центре города, Пыхья-Таллинне (но чтобы была в хорошем состоянии, новостроем и с ежедневным доступом к автомобилю) и Кристийне. Гибко отношусь к Нымме и Пирита. Горы не подходят. Мустамяэ - это не Беверли-Хиллз.

- Алкоголь употребляет только в компании. Не более четырех раз в неделю. Ежедневному употреблению - однозначно нет.

- Не курит. Не хочу целовать пепельницу. Смущаюсь, когда партнер умирает от одышки после ходьбы по небольшому склону. Однако я курю вейп и положительно отношусь к марихуане.

- Свободное время не должно быть связано с чем-то, что вызывает смерть мозга. Не должен играть в любые компьютерные игры. Не должен постоянно сидеть в телефоне или компьютере и смотреть мемы в любое свободное время. Человек, который не совершенствуется в свободное время, умирает как умственно, так и физически.

- Друзья и подруги не могут быть превыше меня. Я номер один! Подруги не должны быть больше, чем друзьями, и с ними нельзя общаться более 15 минут в день.

- Спортивный! Нет ничего трудного каждый день немного двигаться. Толстый ребенок - красивый ребенок. Толстый мужчина - жалок. Я хочу мужчину, а не толстяка. Детство должно уже закончиться.