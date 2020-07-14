ШУТКА ЛИ? ⟩ «Я хочу мужчину, а не толстяка»: вот какого спутника ищет себе мать-одиночка в соцсетях

В Facebook безумную популярность набирает объявление о знакомстве эстонки Моники, которая, как оказалось, ничего не оставляет на волю случая. Мать-одиночка подробно расписала в какой квартире хочет жить и с какими мужчинами ей явно не по пути. Моника заверила Elu24, что объявление - это не шутка, и она всерьез настроена на поиски.
Объявление о знакомстве, собравшее огромное количество комментариев, Моника опубликовала на своей странице в Facebook, а также в созданной там же группе для поиска вторых половинок Demokraatlik Tutvus.
Одна из главных тем обсуждения в комментариях: шутка ли это и найдет ли вообще девушка подходящего под такое описание человека.
Прочитайте публикацию Моники и судите сами:
«Жизнь странная штука, а местами окутана мистикой. После нескольких лет счастливого совместного проживания наши пути с моим предыдущим партнером разошлись. Трудно описать внутреннее эмоциональное замешательство. Я очень не уверена в будущем. Что делать и куда идти? Я не очень требовательна и стараюсь отвечать на любовь взаимностью. Открытые, образованные и заслуживающие доверия мужчины, обращайтесь! Я предлагаю вам свою заботу, любовь и поддержку. Когда вы будете приходить домой с работы, еда уже будет заказана и подана на стол. В мыслях я либеральна, а в реальности полагаюсь на традиции.
У подходящего кандидата должно быть:
- Высшее образование в сфере IT или в других областях. Подходящие университеты: TalTech, Тартуский университет и EBS. Иностранные университеты предпочтительны. Тех, у кого нет подходящего образования, даже не беспокою.
- Квартира с ценой от 2500 евро за квадратный метр. Подойдет, если она находится в центре города, Пыхья-Таллинне (но чтобы была в хорошем состоянии, новостроем и с ежедневным доступом к автомобилю) и Кристийне. Гибко отношусь к Нымме и Пирита. Горы не подходят. Мустамяэ - это не Беверли-Хиллз.
- Алкоголь употребляет только в компании. Не более четырех раз в неделю. Ежедневному употреблению - однозначно нет.
- Не курит. Не хочу целовать пепельницу. Смущаюсь, когда партнер умирает от одышки после ходьбы по небольшому склону. Однако я курю вейп и положительно отношусь к марихуане.
- Свободное время не должно быть связано с чем-то, что вызывает смерть мозга. Не должен играть в любые компьютерные игры. Не должен постоянно сидеть в телефоне или компьютере и смотреть мемы в любое свободное время. Человек, который не совершенствуется в свободное время, умирает как умственно, так и физически.
- Друзья и подруги не могут быть превыше меня. Я номер один! Подруги не должны быть больше, чем друзьями, и с ними нельзя общаться более 15 минут в день.
- Спортивный! Нет ничего трудного каждый день немного двигаться. Толстый ребенок - красивый ребенок. Толстый мужчина - жалок. Я хочу мужчину, а не толстяка. Детство должно уже закончиться.
- Преданный, надежный и амбициозный! Мне не нужен мужчина, который в обычной жизни строит красивое лицо, а когда выпьет, сразу же становится совершенно другим человеком. Этот пункт очень сильно связан с алкоголем. Пьянице нельзя доверять. «Дорогая, но я был пьян», - говорите это вашим матерям. В конце концов, вы не можете взрослеть, если нуждаетесь в матери, а не в женщине.
И больше ничего. Остальное решим по ходу знакомства. Найти партнера можно довольно быстро. Трудно быть матерью-одиночкой, а в моем положении ещё труднее найти работу. На данный момент у меня не слишком большой доход. Пять лет назад я нашла в Facebook предыдущего партнера, который по совместительству является отцом моего ребенка. Я надеюсь, что даже сейчас я смогу удовлетворить желание своей души и найти себе поддерживающего и любящего спутника.
Мужчины, не бойтесь и свяжитесь со мной»
ELU24 связался с Моникой, чтобы узнать, как продвигается поиск её нового партнера.
«На данный момент отклик меня очень радует. Я даже не знаю, как всем ответить и, вообще, со всеми познакомиться. Со мной связалось безумно большое количество мужчин. И сейчас я думаю: может быть, мне стоит провести какое-то групповое собеседование или что-то в этом роде? Для меня подобное очень ново, и я в раздумьях, что делать дальше?», - поделилась своими мыслями с ELU24 Моника.
Когда ELU24 выяснял, уверена ли Моника в том, что в Эстонии существует человек, который соответствует всем её критериям, она уверенно сказала: «Такой человек безусловно есть. Даже больше, чем один. Я просто должна найти наиболее подходящего.
Увлекающаяся фотографией, кино и музыкой Моника расстроена, что ее объявление показалось смешным, но в этом она видит и положительные стороны. «Грустно, что мое объявление не было воспринято достаточно серьезно, но в то же время приятно, что оно приносит людям радость», - сказала Моника порталу ELU24.
В любом случае, мы желаем успехов Монике, а также всем тем мужчинам, которые решат завоевать её женское сердце.