КУРОРТ КЛАССА ЛЮКС? ⟩ Отдых в Крыму бьет все рекорды: за номер в отеле «пять звезд» просят более 700 евро в сутки

Блогер Илья Варламов опубликовал итоги поездки в Крым, в ходе которой он проанализировал цены на отдых во время пандемии COVID-19. Оказывается на полуострове стало в разы дороже, чем в Европе или Объединенных Арабских Эмиратах, пишет topnews.ru.

Варламов заявил, что крымчане пытаются «содрать три шкуры» с туристов, выбор которых ограничен. Для проживания он выбрал период с 10 по 12 июля, отметив высокие цены. Так, санаторий имени Кирова в километре от моря просит чуть более 150 евро в сутки, аренда комнаты в 20 м² в частном секторе на этот срок стоит в районе 90 евро, а двухместный номер в трехзвездочном отеле – 370 евро.

Далее в посте Варламова следуют цены на более комфортный отдых. Так, цена размещения в пятизвездочном отеле, по оценке блогера, в десять раз выше, чем в Европе: за номер в сутки придется заплатить от 760 евро. Аренда виллы обойдется от 5300 евро за такой же срок.

Самым бюджетными вариантом, как заявил Варламов, стала Феодосия, где за 20 евро в сутки можно жить в гостевом доме. В нем вам предоставят москитную сетку и туалетную бумагу, и более никаких дополнительных удобств.

А номер в «советском» отеле «Маяк» обойдется в суточные почти 70 евро. За семейный номер «с собственной ванной комнатой» в гостинице Victory - около 250 евро.

Чтобы оценить дороговизну крымского отдыха, Варламов привел цены в Дубае, где за двухместный номер можно заплатить от 25 евро, а отель категории четыре звезды, расположенный неподалеку от пляжа - 80 евро в сутки. За 250 евро предлагаются номера в пятизвездочных гостиницах прямо у моря. Подобные же цены есть и в Европе.

«Подводя итог. В Крыму сейчас цены на проживание в среднем в 2 раза выше, чем в Европе или ОАЭ, и в 3 раза выше, чем в Турции и Египте. При этом сервис и качество пляжей точно не в пользу Крыма», – заключил автор.