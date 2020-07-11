Гузеева отказалась от участия в скандальном шоу: а вот её королевский ответ

В конце 2018 года на YouTube состоялась премьера шоу Comment Out, которое со временем стало скандальным. В нем приняли участие порядка 50 знаменитостей, которые не побоялись общественного резонанса. Поклонники очень ждут Ларису Гузееву на съемках шоу, но телеведущей неинтересен такой формат.
По правилам шоу Comment Out, две знаменитости должны выбрать: написать провокационный идиотский комментарий или выполнить не менее абсурдное наказание. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов, получает приз, а наименьшее – преодолевает финальное испытание, пишет dni.ru.
Ведущий передачи Владимир Маркони решил пригласить на съемки Ларису Гузееву. Шоумен пояснил актрисе, что Comment Out – это не просто «приколы за приколами», а игра, которая исследует морально-этические рамки.
Маркони получил, как он считает, по-настоящему «королевский ответ». Гузеева отметила, что она уже разобралась в жизни, «что этично, а что неэтично».
Ведущий скандального ютуб-шоу признался, что сначала не смог уговорить Ксению Собчак участвовать в шоу, но позже она все-таки согласилась. «Мы с Ксенией долго вели переговоры. Я помню, что написал ей еще в том году», – рассказал Владимир.
К слову, недавно шоумен анонсировал участие в Comment Out Гарика Харламова и Кристины Асмус и заявил, что их сообщение о разводе – лишь часть наказания, которое им нужно было выполнить в рамках шоу. Позже Владимиру Маркони пришлось объяснять свою шутку: «Я комик, который просто исследует нормальность. Странно, что Харламов не воспринял это все, как дружескую шуточку».