Гузеева отказалась от участия в скандальном шоу: а вот её королевский ответ

По правилам шоу Comment Out, две знаменитости должны выбрать: написать провокационный идиотский комментарий или выполнить не менее абсурдное наказание. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов, получает приз, а наименьшее – преодолевает финальное испытание, пишет dni.ru.

Ведущий передачи Владимир Маркони решил пригласить на съемки Ларису Гузееву. Шоумен пояснил актрисе, что Comment Out – это не просто «приколы за приколами», а игра, которая исследует морально-этические рамки.

Маркони получил, как он считает, по-настоящему «королевский ответ». Гузеева отметила, что она уже разобралась в жизни, «что этично, а что неэтично».

Ведущий скандального ютуб-шоу признался, что сначала не смог уговорить Ксению Собчак участвовать в шоу, но позже она все-таки согласилась. «Мы с Ксенией долго вели переговоры. Я помню, что написал ей еще в том году», – рассказал Владимир.