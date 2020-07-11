ЖДИТЕ ⟩ Тимати решил написать книгу о своей жизни

Карьеру он начал еще будучи подростком. Парень увлекся хип-хопом после поездки с семьей в США. Интерес к американской музыке свел его с другим молодым исполнителем – Кириллом Толмацким (Децл). Вместе ребята записали хит под названием «Вечеринка», который до сих пор греет сердца детей 90-х, пишет dni.ru.

Следующим поворотным этапом в жизни Тимати стало участие в «Фабрике звезд». Там молодой человек творил в команде единомышленников, которые входили в группу «Банда».

В настоящее время рэпер занимается сольной карьерой и заодно помогает встать на ноги другим артистам. Лейбл Black Star под руководством Тимати помог взойти на музыкальный Олимп таким ребятам, как Егор Крид, L'One, Клава Кока.

Накануне успешный рэпер опубликовал в «Сторис» своего Instagram-аккаунта снимки, на которых запечатлен со знаковыми артистами современного шоу-бизнеса. Подборку архивных фото звезда подытожила многообещающе: заявила, что обо всем этом напишет книгу.