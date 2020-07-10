НАКОНЕЦ! ⟩ Вице-премьер России назвала условие для въезда иностранцев в РФ

Отрицательнцый результат ПЦР-теста должен быть получен не менее чем за три дня до прибытия в Россию.

Эти правила Роспотребнадзор предложил ввести в свзи с планами возобновить авиасообщение с другими странами.

Россияне для возвращения на родину "могут за 72 часа до прилета в Российскую Федерацию провести ПЦР-исследование в той стране, где они находятся", продолжила Голикова. Либо в течение трех дней после прилета они будут должны сдать такой же анализ в России, чтобы власти узнали результат и в зависимости от него принимали дальнейшие решения.

"Кроме того, мы предполагаем, что выборочно ПЦР-тестирование может осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора в зависимости от той симптоматики, которую будут демонстрировать приезжающие граждане", - добавила вице-премьер.