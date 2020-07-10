НАКОНЕЦ! ⟩ Вице-премьер России назвала условие для въезда иностранцев в РФ

Для въезда в Россию иностранцы должны будут предъявить результаты ПЦР-теста на заражение коронавирусом или справку о том, что переболели коронавирусной инфекцией и у них есть антитела иммуноглобулина G. Помещать на двухнедельный карантин их не будут, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, как пишет Interfax.
Отрицательнцый результат ПЦР-теста должен быть получен не менее чем за три дня до прибытия в Россию.
Эти правила Роспотребнадзор предложил ввести в свзи с планами возобновить авиасообщение с другими странами.
"Кроме того, мы предполагаем, что выборочно ПЦР-тестирование может осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора в зависимости от той симптоматики, которую будут демонстрировать приезжающие граждане", - добавила вице-премьер.
Переговоры о возобновлении международных рейсов в правительстве рассчитывают начать после 15 июля. По словам Голиковой, в первую очередь авиасообщение будет открываться по принципу взаимности, на основании межстрановых договоров. Кроме того, будет оцениваться заболеваемость COVID-19 на 100 000 населения в конкретной стране, среднесуточный прирост заболеваемости за 14 дней и показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу.