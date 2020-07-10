Поклонники Наташи Королевой заподозрили певицу в беременности

Несколько дней назад знаменитость решила принять участие в конкурсе продюсера Потапа, разместив ролик с танцем под песню группы MOZGI. Украинский артист заметил видео Королёвой и разместил его в своём Instagram, написав, что певица «получает приз от "киевского мальчишки"».
Некоторые фанаты начали поздравлять Королёву с победой, а другие обратили внимание на живот артистки.
У Королёвой интересное положение??? Или мне показалось?
Королёва не беременная?
Сама певица никак не прокомментировала подозрения фанатов. Некоторые поклонники, однако, предположили, что звезда просто плотно поела.