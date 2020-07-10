Пт, 10.07.2020
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Поклонники Наташи Королевой заподозрили певицу в беременности

Наташа Королева

ФОТО: Instagram

Певица Наташа Королёва взбудоражила поклонников, опубликовав видео, на котором она танцует в купальнике и голубой жилетке. Темой для обсуждения у фанатов стал округлившийся живот звезды, сообщает издание Лайф со ссылкой на Дни.ру.

Несколько дней назад знаменитость решила принять участие в конкурсе продюсера Потапа, разместив ролик с танцем под песню группы MOZGI. Украинский артист заметил видео Королёвой и разместил его в своём Instagram, написав, что певица «получает приз от "киевского мальчишки"».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Некоторые фанаты начали поздравлять Королёву с победой, а другие обратили внимание на живот артистки.

У Королёвой интересное положение??? Или мне показалось?

Королёва не беременная?

Сама певица никак не прокомментировала подозрения фанатов. Некоторые поклонники, однако, предположили, что звезда просто плотно поела.

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