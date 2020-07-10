Если многие хотят с радостью выкрикивать имя своей любви, то общественные деятели должны быть более осторожны в таких действиях. Конечно, есть те, кто ежедневно постят кадры своих половинок и обращаются к своим подписчикам с посланиями про любовь, но есть и те, кто годами состоял в отношениях, скрывая этот факт, пишет Elu24.

Mai Palling. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Май Паллинг

Чем больше времени проходит, тем больше откровенничает музыкант-тележурналист со СМИ. Если, будучи женой политика, женщина еще делилась комментариями тут и там, то после ее расставиния с Калле Паллингом она заняла твердую позицию, что впредь не будет комментировать свою личную жизнь. Даже когда выяснилось, что Май уже вовлечена в новые отношения после развода с бизнесменом Маргусом Кангро — Паллинг коротко сказала Elu24: «Я вообще не комментирую свою личную жизнь». Весной этого года в семье Май Паллинг и Маргуса Кангро родился ребенок.

Marko Reikop. ФОТО: Estonia teater/Pressimaterjalid

Марко Рейкоп



Марко Рейкоп, который неоднократно входил в список лучших ведущих в различных опросах, остро и шутливо высказывался по поводу почти всех эстонских звезд, однако свою личную жизнь он никак не комментирует. Известно, что в середине 90х годов Рейкоп состоял в счаситливых отношениях с Реймо Метсом, управляющим тогдашним гей-клубом Angel. После расстования тележурналист ворковал с молодым человеком из Йыгева. К сожалению, на этом и ограничилась вся информация.

Модель Кармен Касс была совладельцем Baltic Model Management, основанного Массимо Парисом. ФОТО: Константин Седнев ФОТО: Konstantin Sednev

Кармен Кассь

Первая супермодель Эстонии — одна из тех звезд, с которыми только немногим удается взять интервью. Известно, что в 2015 году модель, которая ранее была в отношениях с несколькими иностранными бизнесменами, нашла партнера на родине. Кассь до сих пор не подтвердила свои отношения ни в социальных сетях не в прессе, но ее теща Раймо Кягу как-то сказала, что ее сын представил свою невесту семье, и Кармен оставила положительное впечатление умной женщины. Красивая пара также была сфотографирована на общественных мероприятиях вместе.

Томми Кэш на улице Теллискиви. ФОТО: Eero Vabamägi

Томми Кэш

Скандальный рэпер долгое время был вместе с дочерью певицы Nancy — Анной-Лиизой Химм, которая также стала менеджером Кеша в 2014 году. Анна-Лииза была также одной из причин, по которой Томми Кэш стал международной звездой. «Мы начали этот проект вместе, и на протяжении многих лет мы не только выступали в роли художника и менеджера, но и все делали сами - от редактирования видео до международного бронирования», — сказала Химм о сотрудничестве. Два года назад Томми Кеш объявил, что его сотрудничество с Химм закончилось. Позже выяснилось, что пара также рассталась, но это не было официально подтверждено ни одной из сторон. Некоторое время спустя рэпер был связан с русской певицей Катей Кищук — молодые музыканты даже обманули как местные, так и иностранные СМИ, организовав шикарную свадьбу, которая впоследствии оказалась хитрым пиаром. Поскольку Кэш не очень любит афишировать свои любовные отношения, неизвестно, кому принадлежит его сердце в данный момент.

Anu Saagim ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Ану Саагим

Светская львица Ану Саагим является одной из самых опрашиваемых звезд Эстонии, которая осмеливается комментировать практически каждую тему. Однако есть одна тема, которую женщина не комментирует подробно — это ее личная жизнь. Ану может говорить о сексе часами, но что тоит ее сердце — она не разглашает. В середине 1990-х она вышла замуж за финского дизайнера Ристоматти Ратия, но в феврале 2016 года оба объявили, что подали на развод. В последние годы ее видели в компании разных мужчин, но Ану не нашла настоящей любви до сих пор ... или, по крайней мере, столько известно СМИ.

reket ФОТО: Remo Tõnismäe

reket

В феврале грохотали слухи о том, что эстонская теннисистка Аннет Контавейт завоевала сердце рэппера Тома-Олафа Урба. Никто из них не хотел комментировать отношения, но музыканта неоднократно видели болеющим за матчи спортсменки. Аннет же была задействована в музыкальном видео для сингла «Hetked», который вышел осенью.

Elina Born ФОТО: Mihkel Maripuu

Элина Борн

В случае с одной из самых красивых певиц в Эстонии, она никогда не знает, она занята или нет, потому что Элина также предпочитает не говорить о своей личной жизни публично. В 2018 году, певица с объявила, вылажев романтическое фото, что нашла нового партнера. Однако, поскольку лицо молодого человека не было видно на картинке, взбудораженные фанаты начали рассуждать о том, кто может быть любовником Борн: Юри Поотсманн, nublu, Томми Кэш, Отт Лепланд, Карл-Эрик Таукар, Пину Паулюс, NOËP или Стиг Ряста? Даже несколько дней спустя на 2-ом канале в передаче «Репортер» где делали промоушен ее песни «Back we» — девушка не хотела поднимать тайную завесу. «Из уважения к нему я бы не стала раскрывать это (имя человека), но он не известный человек. Он не активен в этой области ", — сказала Элина. «Было много предложено и спекулировано. Это не nublu, — добавила она со смехом. Почти полгода спустя Элина поделилась снимком в социальных сетях, где укуталась в приятных объятиях любимого человека.

nublu ФОТО: Ken Mürk

nublu

Лишь немногим журналистам удавалось взять интервью у ведущего эстонского рэпера, и поэтому о прочей деятельности известно немного. Его личность долго держалась в секрете, не говоря уже о деталях его личной жизни. На данный момент о личной жизни молодого человека можно только сделать выводы на основе его лирики.



Liis Lemsalu ФОТО: Instagram

Лийс Лемсалу