Пт, 10.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Мирославу Карпович засняли с детьми Прилучного на отдыхе

Мирослава Карпович

ФОТО: Instagram

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович, пишет портал TopNews.

Поклонники Павла Прилучного обсуждают его роман с Мирославой Карпович.

СМИ находят все новые и новые доказательства их отношений. Актеров на днях засняли в Ялте во время совместного отдыха. Кадры опубликовало издание Super.

На видео можно рассмотреть, как Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе с его детьми от Агаты Муцениеце весело проводят время в крымском аквапарке. Они катались с горок и купались, не реагируя на посетителей, которые их узнали и снимали на камеры.

Актриса играла с детьми Прилучного, вместе с 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией. Девочку она даже носила на руках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие резко высказались в отношении звездной пары. Пользователи Сети заявили, что у Прилучного испортился вкус, а Агату Муцениеце, с которой актер прожил восемь лет, просто-напросто жалко. 

"Чёт со вкусом у него совсем плохо", "Рановато как-то Прилучный это делает (именно отдых с детьми и с девушкой). Особенно у них конфетно-букетный период. Ещё недавно сын видел, как он маму целует, а теперь целует совсем другую тетю . Это не очень хорошо", "Так жалко Агату, её семья, её дети, на отдыхе с совершенно чужой женщиной для них", " "Агате 100% больно", "Очень обидно и жестоко, вот живешь с мужиком 8 лет и бац он уже нашел другую", - прокомментировали поклонники. 

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