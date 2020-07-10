ВИДЕО ⟩ Мирославу Карпович засняли с детьми Прилучного на отдыхе

Поклонники Павла Прилучного обсуждают его роман с Мирославой Карпович.

СМИ находят все новые и новые доказательства их отношений. Актеров на днях засняли в Ялте во время совместного отдыха. Кадры опубликовало издание Super.

На видео можно рассмотреть, как Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе с его детьми от Агаты Муцениеце весело проводят время в крымском аквапарке. Они катались с горок и купались, не реагируя на посетителей, которые их узнали и снимали на камеры.

Актриса играла с детьми Прилучного, вместе с 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией. Девочку она даже носила на руках.

Многие резко высказались в отношении звездной пары. Пользователи Сети заявили, что у Прилучного испортился вкус, а Агату Муцениеце, с которой актер прожил восемь лет, просто-напросто жалко.