ВИДЕО ⟩ Мирославу Карпович засняли с детьми Прилучного на отдыхе

Поклонники Павла Прилучного обсуждают его роман с Мирославой Карпович.
СМИ находят все новые и новые доказательства их отношений. Актеров на днях засняли в Ялте во время совместного отдыха. Кадры опубликовало издание Super.
На видео можно рассмотреть, как Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе с его детьми от Агаты Муцениеце весело проводят время в крымском аквапарке. Они катались с горок и купались, не реагируя на посетителей, которые их узнали и снимали на камеры.
Актриса играла с детьми Прилучного, вместе с 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией. Девочку она даже носила на руках.
Многие резко высказались в отношении звездной пары. Пользователи Сети заявили, что у Прилучного испортился вкус, а Агату Муцениеце, с которой актер прожил восемь лет, просто-напросто жалко.
"Чёт со вкусом у него совсем плохо", "Рановато как-то Прилучный это делает (именно отдых с детьми и с девушкой). Особенно у них конфетно-букетный период. Ещё недавно сын видел, как он маму целует, а теперь целует совсем другую тетю . Это не очень хорошо", "Так жалко Агату, её семья, её дети, на отдыхе с совершенно чужой женщиной для них", " "Агате 100% больно", "Очень обидно и жестоко, вот живешь с мужиком 8 лет и бац он уже нашел другую", - прокомментировали поклонники.