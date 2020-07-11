ГАЛЕРЕЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ ⟩ Сегодня в Таллинне хоронят Олега Львова

В понедельник утром в арестной камере умер предприниматель Олег Львов (65) - один из предполагаемых авторитетов преступного мира Эстонии, считавшийся вторым после Николая Таранкова.
Уже к полудню к Храму иконы Божией матери в Ласнамяэ начал стекаться народ - близкие, друзья, родные, хорошие знакомые Львова. Было, конечно же, много венков и цветов. Затем состоялись похороны на кладбище Александра Невского.
Первоначально поминки планировались в одном из принадлежащих Львову ресторанов на Паэ, но ресторан несколько дней назад опечатали.
Государственная прокуратура подозревала Олега Львова в незаконной торговле оружием в Латвии, Полиция безопасности задержала его перед Ивановым днем. Суд дал санкцию на арест, и Львов находился в одиночной камере в Таллиннской тюрьме, сообщает rus.err.ee со ссылкой на издание Eesti Ekspress.
Как отмечает бывший сотрудник уголовной полиции и экс-министр внутренних дел Андрес Анвельт, слово Львова «дорого стоило», а пик его криминальной деятельности пришелся на 90-е и начало 2000-х годов.