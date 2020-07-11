ГАЛЕРЕЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ ⟩ Сегодня в Таллинне хоронят Олега Львова

Уже к полудню к Храму иконы Божией матери в Ласнамяэ начал стекаться народ - близкие, друзья, родные, хорошие знакомые Львова. Было, конечно же, много венков и цветов. Затем состоялись похороны на кладбище Александра Невского.

Первоначально поминки планировались в одном из принадлежащих Львову ресторанов на Паэ, но ресторан несколько дней назад опечатали.

Государственная прокуратура подозревала Олега Львова в незаконной торговле оружием в Латвии, Полиция безопасности задержала его перед Ивановым днем. Суд дал санкцию на арест, и Львов находился в одиночной камере в Таллиннской тюрьме, сообщает rus.err.ee со ссылкой на издание Eesti Ekspress.