ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как грандиозно и весело открылся Apollo Kino в Йыхви!

Сегодня премьерным показом мультфильма открылся новый кинотеатр Apollo Kino в Йыхви.
На премьеру пришло много людей - это было событие, которого все долго ждали. В двух залах кинотеатра в общей сложности 178 удобных кресел, среди которых и абсолютные фавориты клиентов Apollo Kino – «звездные» кресла и диваны для двоих.
Роскошные кожаные «звездные» кресла Apollo завоевали сердца наших клиентов своим удобством: они оснащены регулируемыми спинками и опорами для ног. В кресла также интегрированы устройства, позволяющие легким нажатием руки заказывать в кинобаре напитки, закуски, коктейли и смузи.
Уникальные диваны для двоих идеально подходят для того, чтобы насладиться фильмом вместе со спутником, они предлагают зрителям в кинотеатре комфорт домашнего дивана. Помимо Apollo Kino Jõhvi, такие диваны для двоих есть только в Apollo Kino Ülemiste.