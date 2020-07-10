ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как грандиозно и весело открылся Apollo Kino в Йыхви!

На премьеру пришло много людей - это было событие, которого все долго ждали. В двух залах кинотеатра в общей сложности 178 удобных кресел, среди которых и абсолютные фавориты клиентов Apollo Kino – «звездные» кресла и диваны для двоих.

Роскошные кожаные «звездные» кресла Apollo завоевали сердца наших клиентов своим удобством: они оснащены регулируемыми спинками и опорами для ног. В кресла также интегрированы устройства, позволяющие легким нажатием руки заказывать в кинобаре напитки, закуски, коктейли и смузи.