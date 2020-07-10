ЖЕСТЬ! ⟩ Рэпер 50 Cent устроил погром в ресторане

Отмечается, что прохожий подошел к летней веранде ресторана, начал снимать рэпера, находившегося в заведении с девушкой, на камеру и провоцировать. Музыкант швырнул в мужчину стол, попав в стоявший возле ресторана «Лексус», после чего бросил в направлении прохожего стул. После этого 50 Cent и его спутница покинули заведение. В полиции заявили, что никаких задержаний в связи с произошедшим не было.