«Артистизм так и прет!» Дочь Харламова зажигательно станцевала под дождем

Как видно из поста, отец с дочерью отправились на прогулку. Они любовались видом на реку, ели жареную кукурузу, играли, шутили и в целом весело проводили время. Особенно подписчиков Харламова впечатлил момент, когда девочка взгромоздилась на скамейку у входа в кафе и зажигательно станцевала под открытым небом.

Танцы под дождем, е-е-е! Что за танцы!

— прокомментировал сквозь смех снимающий на камеру Гарик.

Маленькая Настя крутила бедрами и запускала пальцы в волосы. Пользователи в комментариях остались в восхищении.

«Артистизм так и прет!»

«Папкина копия»;

«Этот танец — лучшее, что я видел за последнее время», — оценили фолловеры.