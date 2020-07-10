ЭТО НЕ РОЗЫГРЫШ! ⟩ Неизвестные похитили Ольгу Бузову в центре Москвы

Неизвестные напали на звезду Instagram, блогера и певицу Ольгу Бузову в центре Москвы, а затем похитили, затолкнув в машину. Кадры с места преступления появились в сети днем 10 июля.

Как следует из видео, Ольга в компании знакомого прогуливалась по вечерней Москве в то время как внезапно возле нее остановился черный автомобиль. Из него выскочили несколько мужчин, один из которых ловко накинул на голову звезды черный мешок, затем схватил ее и вместе с подельниками попытался запихнуть в большой багажник. Запись обрывается на жутких криках артистки.

На протяжение 10 часов Бузова не выходила на связь с поклонниками, что навело их на смутные мысли: некоторые предположили, что похищение было реальным.