РОСКОШЬ НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ ⟩ Вы только посмотрите, в какой квартире живет Айза Анохина!

Стоимость квартиры исполнительницы Айзы Анохиной, более известной по псевдониму A(Z)IZA, составляет 721 тысячу евро, передает портал «Леди Mail.ru».
Айза Анохина живет в квартире, которая расположена в ЖК бизнес-классе «Резиденции композиторов», рядом с Павелецким вокзалом. Ее трехкомнатные апартаменты имеют общую площадь 129,7 кв. метров. В квартире она живет вместе с сыновьями 10-летним Сэмом и 3-летним Элвисом.
Апартаменты состоят из нескольких комнат: кухни-гостиной, спальни с гардеробной, детской, ванной и постирочной.
Но самое любимое место в квартире у Айзы — спальня. По признанию бизнесвумен, она любит спать одна, обложившись подушками. Впрочем, в одиночестве Айза засыпает редко: известно, что на данный момент она встречается с музыкантом Олегом Майами.
Кстати, в апреле появилась информация, что Айза Анахина выставила на продажу свою шикарную квартиру, оценив ее в 58 млн рублей. Пока неизвестно нашелся ли новый хозяин. Сама же Айза все еще живет в своих апартаментах вместе с детьми и, возможно, 35-летняя бизнесвумен передумала продавать трешку в центре Москвы.