РОСКОШЬ НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ ⟩ Вы только посмотрите, в какой квартире живет Айза Анохина!

Айза Анохина живет в квартире, которая расположена в ЖК бизнес-классе «Резиденции композиторов», рядом с Павелецким вокзалом. Ее трехкомнатные апартаменты имеют общую площадь 129,7 кв. метров. В квартире она живет вместе с сыновьями 10-летним Сэмом и 3-летним Элвисом.

Апартаменты состоят из нескольких комнат: кухни-гостиной, спальни с гардеробной, детской, ванной и постирочной.

Но самое любимое место в квартире у Айзы — спальня. По признанию бизнесвумен, она любит спать одна, обложившись подушками. Впрочем, в одиночестве Айза засыпает редко: известно, что на данный момент она встречается с музыкантом Олегом Майами.