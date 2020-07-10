ОТКРОВЕНИЕ ⟩ Наркотики, алкоголь, рак: популярный певец Шура поведал историю своего прошлого

Артист в разговоре вспоминал о детстве, сложных отношениях с матерью и о том, когда начались проблемы с наркотиками. Как говорит сам Шура, оказывается, мать отдала его в детдом еще тогда, когда певцу было всего лишь девять лет. Причиной послужила неустойчивая финансовая ситуация в семье.

Певец отметил, что его положение в интернате усугублялось тем, что его родители были живы, тогда как остальные дети были сиротами и вели себя жестоко по отношению к нему. Все это произошло без ведома бабушки, которая сутками пропадала на работе и не видела, что старший внук отсутствует уже несколько месяцев. Когда бабушка узнала о случившемся, она сделала серьезный выговор дочери и забрала мальчика домой.

Говоря о популярности, которая обрушилась на него в 90-е годы, Шура посетовал на то, что «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми». Тогда он на пять лет «окунулся в наркотический угар», который едва не стоил ему жизни. По словам музыканта, многие в его окружении хотели привить ему потребность выступать под веществами.

Слава богу, что мне не нужны были наркотики, чтобы выйти на сцену. У меня было обратное — чтобы не [обалдеть] от пустых стен. Никому не нужен. Так хотелось маме позвонить.

Певец Шура. ФОТО: Ramil Sitdikov / RIA Novosti

В своем одиночестве певец винит только себя и свой вспыльчивый характер. По его словам, с животными ему куда приятнее и легче, чем с людьми. Шура признался, что огромные гонорары, которые он зарабатывал на пике популярности, вообще не пошли ему впрок, поскольку уходили в карманы наркомафии, которая крепко за него взялась. За ночь он мог потратить от трех до десяти тысяч долларов на наркотики.

Мне надо собаку кормить, а у меня ни доллара в кармане.

Говоря о своем онкологическом заболевании, артист отметил, что это случилось с ним в период употребления наркотиков.