Пт, 10.07.2020
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ЗАБАВНО ПОЛУЧИЛОСЬ ⟩ Omniva допустила бросающуюся в глаза ошибку в опроснике

Valga Maxima XX ees olev Omniva pakiautomaat Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

В одной из групп в Facebook, посвященной перлам рекламы, появилось фото опросника от Omniva, на которой невозможно не заметить ошибку.

Для нас важно качество предлагаемых нами услуг и обслуживания, поэтому будем очень благодарны, если вы найдете время и ответите на несколько вопросов,

- сказано в начале опросника от Omniva, который клиенты получили по почте.

Людей просят ответить, в какой день они получили рекламу сети магазинов Selver, которая изображена на фото рядом. Однако пользователей Сети ввело в ступор то, что на фото изображена реклама конкурента - сети магазинов Coop.

Omniva rahuloluküsitlus.

ФОТО: Erakogu

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