ЗАБАВНО ПОЛУЧИЛОСЬ ⟩ Omniva допустила бросающуюся в глаза ошибку в опроснике

В одной из групп в Facebook, посвященной перлам рекламы, появилось фото опросника от Omniva, на которой невозможно не заметить ошибку.
Для нас важно качество предлагаемых нами услуг и обслуживания, поэтому будем очень благодарны, если вы найдете время и ответите на несколько вопросов,
- сказано в начале опросника от Omniva, который клиенты получили по почте.
Людей просят ответить, в какой день они получили рекламу сети магазинов Selver, которая изображена на фото рядом. Однако пользователей Сети ввело в ступор то, что на фото изображена реклама конкурента - сети магазинов Coop.