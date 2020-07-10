Пт, 10.07.2020
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ВОТ ТАК СЮРПРИЗ! ⟩ Известный эстонский политик приехал на вечеринку с любимой, а оказалось, что на собственную свадьбу

Марко Михкельсон и Туули Семевски

ФОТО: Konstantin Sednev

Политику Марко Михкельсону и его многолетней возлюбленной Туули Семевски друзья подарили свадьбу, организовав мероприятие от и до, пишет Elu24. Но сначала пару просто пригласили на дружескую вечеринку.

«На Муху подобное называется похищением невесты, которое карается избиением колес можжевельником. Многовековая традиция! Будет ли это наказание все еще в силе сегодня, когда супружеская пара обнаружит, что они попали на свою свадьбу совершенно неожиданно, станет ясно позже, - Имре Сооаэр обнародовал радостную новость в социальных сетях. - Поздравляю, дорогие Марко и Туули! Держитесь друг за друга! Вы прекрасны»

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