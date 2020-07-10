ВОТ ТАК СЮРПРИЗ! ⟩ Известный эстонский политик приехал на вечеринку с любимой, а оказалось, что на собственную свадьбу

«На Муху подобное называется похищением невесты, которое карается избиением колес можжевельником. Многовековая традиция! Будет ли это наказание все еще в силе сегодня, когда супружеская пара обнаружит, что они попали на свою свадьбу совершенно неожиданно, станет ясно позже, - Имре Сооаэр обнародовал радостную новость в социальных сетях. - Поздравляю, дорогие Марко и Туули! Держитесь друг за друга! Вы прекрасны»