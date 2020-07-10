КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА ⟩ Эстонская красотка показала свою пятую точку в с разницей в пять лет: пластика или упорные тренировки?

«Я должна сказать, что это путешествие было одним из самых полезных, потому что тяжелая работа всегда окупается! Я просто хочу напомнить вам всем, что всегда будут такие дни, когда у вас будут опускаться руки, вы захотите сдаться, черт возьми, это часто случается и со мной ... Но в такие моменты так важно просто идти вперед и не сдаваться. Помните, вы не одни на этой ухабистой дороге», - мотивирует своих поклонников Эрна.