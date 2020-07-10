Пт, 10.07.2020
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КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА ⟩ Эстонская красотка показала свою пятую точку в с разницей в пять лет: пластика или упорные тренировки?

Эрна Хуско

ФОТО: Instagram

Фитнес-модель из Эстонии Эрна Хуско, много лет живущая в Финляндии, практически ежедневно публикует в соцсетях фотографии, от которых краснеют уши даже у самых стойких. Предмет ее гордости - ягодицы, упругие, как мячики. Поэтому ракурс снимков всегда один и тот же: вполоборота, чтобы задница была видна во всей красе.

Очередной кадр, которым Хуско поделилась с подписчиками в Instagram, показывает красотку, вернее, ее любимую часть тела, с разницей в пять лет. И эта разница заметна.
 
«Я должна сказать, что это путешествие было одним из самых полезных, потому что тяжелая работа всегда окупается! Я просто хочу напомнить вам всем, что всегда будут такие дни, когда у вас будут опускаться руки, вы захотите сдаться, черт возьми, это часто случается и со мной ... Но в такие моменты так важно просто идти вперед и не сдаваться. Помните, вы не одни на этой ухабистой дороге», - мотивирует своих поклонников Эрна.
 
Хуско уверяет, что ее попа, притягивающая взгляды сильной половины человечества, - результат ежедневных тренировок. И 31 000 лайков поставили подписчики такой аппетитной заднице!

Эрна Хуско

Instagram

Тренер и преподаватель физкультуры Ада Лещински говорит, что такую попу можно накачать. «Тренировки минимум три раза в неделю, и будет такая пятая точка. Здесь вторая фотография приближена, поэтому попа кажется такой большой».
 
Что вы думаете: пластика или тренировки?
 
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