НИ СЛУХУ, НИ ДУХУ ⟩ Шепелев встревожил поклонников таинственным исчезновением

Загадочное исчезновение Дмитрия Шепелева взволновало его поклонников в соцсетях, сообщает «Экономика сегодня». Популярный телеведущий всегда охотно делился кадрами с собой и сыном Платоном. В том числе активно снимал себя на смартфон во время путешествий. Однако с конца мая о звезде экрана нет вестей, и его местонахождение неизвестно.

Такая ситуация создала почву для слухов и домыслов вокруг знаменитости. Часть пользователей предполагают, что Шепелев решил отдохнуть от ведения соцсетей и не захотел, чтобы его тревожили. Другие уверены, что Дмитрий пережил потрясение в личной жизни или на работе. Подписчики вспомнили и то, что в феврале этого года телеведущий объявил об уходе с Первого канала, где трудился 12 лет.