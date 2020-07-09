ФОТО ⟩ Десять примеров того, что ваш день прошел не так плохо

День не задался? Есть одно средство, которое поднимет вам настроение. Как ни странно, но когда у человека что-то плохо получается, лучшим утешением будет увидеть, кому ещё хуже.
Пусть эти 10 человек будут напоминанием, что у вас ещё не всё так плохо. В некоторых случаях не захочиться даже просыпаться, пишет ELU24.
1. «Мой брат по дороге домой с новым щенком».
2. «Друг снимается во второстепенных ролях и для фотобанков. Только что увидел, что его изобразили на автобусе в качестве сексуального преступника».
My friend works as an extra in movies and does stock photography.... just saw him pictured as a sex offender on a bus in Florida from r/Wellthatsucks
3. Подсыпало немного льда, ничего страшного...
4. «Три дня назад потерял кошелёк. Наконец заказал новые карточки, а тут...»
5. «Должен в этой комнате один потерянный документик найти».
6. Такое бывает, когда барахлит принтер.
7. «Вот, что случилось с наушниками за 300 долларов».
8. Отправьте тем, у кого была аллергия на краску для волос.
9. Когда собираешь пазл из 2000 деталей и одна потерялась...
10. Если ты не услышал, как упала зубная щётка, это может стать плохим знаком.