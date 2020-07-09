Чт, 9.07.2020
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ФОТО ⟩ Десять примеров того, что ваш день прошел не так плохо

ФОТО: Kuvatõmmis Redditist

День не задался? Есть одно средство, которое поднимет вам настроение. Как ни странно, но когда у человека что-то плохо получается, лучшим утешением будет увидеть, кому ещё хуже.

Пусть эти 10 человек будут напоминанием, что у вас ещё не всё так плохо. В некоторых случаях не захочиться даже просыпаться, пишет ELU24.

1. «Мой брат по дороге домой с новым щенком».

My brother, on the ride home from picking up his new puppy. from r/Wellthatsucks

2. «Друг снимается во второстепенных ролях и для фотобанков. Только что увидел, что его изобразили на автобусе в качестве сексуального преступника».

My friend works as an extra in movies and does stock photography.... just saw him pictured as a sex offender on a bus in Florida from r/Wellthatsucks

3. Подсыпало немного льда, ничего страшного...

It's just a little ice, it's fine. from r/Wellthatsucks

4. «Три дня назад потерял кошелёк. Наконец заказал новые карточки, а тут...»

Lost my wallet 3 days ago, finally ordered new cards and then... from r/Wellthatsucks

5. «Должен в этой комнате один потерянный документик найти».

I need a file lost in this room from r/pics

6. Такое бывает, когда барахлит принтер.

The printer exploded... from r/Wellthatsucks

7. «Вот, что случилось с наушниками за 300 долларов».

Aaaand there go my $300 headphones from r/Wellthatsucks

8. Отправьте тем, у кого была аллергия на краску для волос.

Guess who's severely allergic to hair dye? This girl! from r/Wellthatsucks

9. Когда собираешь пазл из 2000 деталей и одна потерялась...

I have lost one piece of this 2000 pieces puzzle from r/Wellthatsucks

10. Если ты не услышал, как упала зубная щётка, это может стать плохим знаком.

Was confused when it didn't sound like it hit the floor from r/Wellthatsucks
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