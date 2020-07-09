ФОТО ⟩ Десять примеров того, что ваш день прошел не так плохо

Пусть эти 10 человек будут напоминанием, что у вас ещё не всё так плохо. В некоторых случаях не захочиться даже просыпаться, пишет ELU24.

1. «Мой брат по дороге домой с новым щенком».

2. «Друг снимается во второстепенных ролях и для фотобанков. Только что увидел, что его изобразили на автобусе в качестве сексуального преступника».

3. Подсыпало немного льда, ничего страшного...

4. «Три дня назад потерял кошелёк. Наконец заказал новые карточки, а тут...»

5. «Должен в этой комнате один потерянный документик найти».

6. Такое бывает, когда барахлит принтер.

7. «Вот, что случилось с наушниками за 300 долларов».

8. Отправьте тем, у кого была аллергия на краску для волос.

9. Когда собираешь пазл из 2000 деталей и одна потерялась...